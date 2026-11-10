فاز الكاتب البريطاني إم. جون هاريسون بجائزة «البوكر» الأدبية لعام 2026 عن روايته الثالثة عشرة «نهاية كل شيء» (The End of Everything)، وهي رواية ديستوبية ساخرة تستكشف حدود الفهم والإدراك البشري، ليصبح بذلك أكبر كاتب سنًا يفوز بالجائزة منذ تأسيسها، عن عمر يناهز 81 عامًا.

وأُعلن فوز هاريسون، مساء الاثنين 9 نوفمبر، خلال حفل أقيم في قاعة «أولد بيلينجسجيت» بالعاصمة البريطانية لندن، وتسلم الجائزة التي تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب الكأس التذكارية، من الكاتب المجري البريطاني ديفيد زالاي، الفائز بالجائزة في العام الماضي.

واختيرت رواية هاريسون من بين ستة أعمال وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة هذا العام، بعد أن نظرت لجنة التحكيم في 163 كتابًا، بحثًا عن أفضل عمل روائي طويل كُتب باللغة الإنجليزية، بصرف النظر عن جنسية مؤلفه، وصدر في المملكة المتحدة أو أيرلندا خلال الفترة من الأول من أكتوبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2026.

وترأست لجنة التحكيم المؤرخة والكاتبة والإعلامية البريطانية ماري بيرد، وضمت في عضويتها الشاعر والكاتب والمعلم ريموند أنتروبوس، والموسيقي والكاتب والإعلامي جارفيس كوكر، والصحفية والمحررة والناقدة ريبيكا ليو، والروائية والشاعرة وكاتبة المقالات باتريشيا لوكوود، التي سبق أن وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة.

وتدور أحداث رواية «نهاية كل شيء» في عالم ديستوبي مضطرب، حيث ترصد حياة رجل يجمع الأشياء التي يقذفها البحر إلى الشاطئ، برفقة عمته التي تحمل مسدسًا، وهما يحاولان تدبير شؤون حياتهما على ساحل مقاطعة كينت البريطانية في مستقبل قريب.

واعتمد هاريسون في بناء الرواية على فصول قصيرة ذات طابع سينمائي، يستند فيها إلى الأشكال الأدبية التقليدية قبل أن يعيد تفكيكها وقلب توقعاتها، في معالجة ساخرة تتناول حدود قدرة الإنسان على فهم العالم من حوله، تاركًا للقارئ مهمة استكمال المساحات التي يتعمد النص تركها دون إجابات.

وأتى فوز هاريسون تتويجًا لمسيرة أدبية تمتد على مدار ستة عقود، ليصبح، في سن الحادية والثمانين، أكبر كاتب يفوز بجائزة «البوكر» الأدبية المرموقة في تاريخها.