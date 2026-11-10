رئيس وزراء المجر يدعو إلى تعزيز الاستقلال التكنولوجي لأوروبا

دعا رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار إلى تعزيز الاستقلال التكنولوجي لأوروبا، خلال كلمة ألقاها، الاثنين.

وقال ماجيار، خلال فعالية نظمتها مؤسسة كونراد أديناور في برلين، إن أوروبا تتخلف بصورة متزايدة في مجال التطور التكنولوجي.

وأضاف: "نحن ندرك مدى اعتمادنا على الطاقة والمواد الخام الحيوية والمكونات والتكنولوجيات المنتجة خارج قارتنا".

ودعا إلى زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا والقدرات الصناعية الأوروبية، قائلا: "يجب ألا نؤجل بعد الآن استعادة القدرة التنافسية لأوروبا".

وألقى ماجيار كلمته باللغة الألمانية بدلا من الإنجليزية أو المجرية، مستعينا بالمهارات اللغوية التي اكتسبها خلال فصل دراسي قضاه في مدينة هامبورج ضمن برنامج إيراسموس للتبادل الطلابي. لكنه أقر خلال جلسة أسئلة وأجوبة أعقبت الكلمة بأنه نسي منذ ذلك الحين جزءا كبيرا من اللغة الألمانية.

تحول نحو أوروبا

ويتولى ماجيار رئاسة الحكومة المجرية منذ مايو وكان سلفه فيكتور أوربان قد أسس نظاما شبه سلطوي خلال فترة حكمه التي بدأت عام 2010، ودفع بلاده إلى مسار تصادمي مع الاتحاد الأوروبي، وتحالف مع روسيا وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعلى مدى سنوات، عرقل أوربان العديد من القرارات المهمة للاتحاد الأوروبي باستخدام حق النقض (الفيتو).

وعقب فوز حزب "تيسا" المنتمي إلى تيار يمين الوسط، في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أبريل ، أعلن ماجيار عزمه إجراء تغيير في نظام الحكم.

وجدد ماجيار تأكيد هذا الالتزام في برلين، قائلا: "هدفنا هو إعادة المجر إلى أوروبا". ودعا ألمانيا إلى التحلي بالصبر، مضيفا: "نحتاج إلى القليل من الصبر والوقت".

وقال ماجيار إنه لا يزال متفائلا، مضيفا أنه إذا نجحت المجر، فبوسع أوروبا أيضا أن تنجح.