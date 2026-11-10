نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد: والدي كان حالة عبقرية أسلم على يديه المئات

-طارق عبد الباسط: والدي أتم حفظ القرآن قبل العاشرة.. وصوته زوّد مبيعات الراديو في مصر

-في مئوية عبد الباسط عبد الصمد.. ابنه يكشف: 250 ألف شخص تجمعوا لسماعه في جاكرتا و164 أسلموا في مجلس واحد بأوغندا

قال الدكتور طارق عبد الباسط عبدالصمد، نجل القارئ الشيخ عبدالباسط عبد الصمد، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة، متحدثاً عن والده وعن مسيرته التي بدأت من قرية صغيرة في الصعيد لتصل إلى كل أنحاء العالم.

•الميلاد والنشأة



وذكر د. طارق أنه في 1 يناير عام 1927، وُلد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في قرية المراعزة التابعة لمركز أرمنت بمحافظة قنا «الأقصر حاليًا».

وأكد أنه ظل على تواصل مع أهل قريته بعد أن أصبح اسمه أشهر من نار على علم.

وأشار إلى أن جده الشيخ عبد الصمد كان حافظًا ومجودًا، ووالده الشيخ محمد عبد الصمد من كبار المرتلين.

•أسرته



وأضاف أنه تزوج ابنة عمه وأنجب منها 11 ابنًا «7 أولاد و4 بنات»، وتوفي اثنان من الذكور.

•حفظ القرآن



لفت إلى أنه أتم حفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز العاشرة من عمره.

•ليلة السيدة زينب عام 1950



وكشف د. طارق أن ليلة السيدة زينب عام 1950 هي التي غيرت مجرى حياة الشيخ عبد الباسط بالكامل. فبعد هذه الليلة، تم اعتماده في الإذاعة المصرية من أول اختبار، وتسبب صوته في زيادة مبيعات أجهزة الراديو بشكل غير مسبوق في مصر.

•أول رحلة خارج مصر



وتحدث عن أول رحلة للوالد خارج مصر بعد اعتماده بالإذاعة، وكانت إلى المملكة العربية السعودية بصحبة والده لأداء فريضة الحج.

وأشار إلى أنه كان أول قارئ يذهب إلى جنوب أفريقيا، كما تحدث عن رحلته للهند وباكستان بصحبة الشيخ عبد المنعم النمر وكيل الأزهر، ودعوته من ملك المغرب الحسن الثاني لتسجيل القرآن.

•أول نقيب للقراء



وكان الشيخ عبد الباسط أول نقيب للقراء في مصر عام 1984، وتحدث نجله عن أهم القرارات التي اتخذها لحماية حقوق أهل القرآن.

•علاقته بمحمد عبد الوهاب والشعراوي



وكانت تجمع الشيخ عبد الباسط علاقة صداقة قوية بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وكشف نجله عن الكواليس التي حكاها له عن علاقته به.

وكان عبد الوهاب يقول له: صوتك فيه مقامات موسيقية ربانية يعجز أي ملحن عن صياغتها، لأنك بتنقل بين الصبا والبياتي والنهاوند بعفوية مذهلة. كما كان الشيخ محمد متولي الشعراوي من المقربين للشيخ عبد الباسط.

وتحدث أيضًا عن أن الشيخ عبد الباسط كان يستمع لأصوات قراء جيله مثل الحصري أو مصطفى إسماعيل، وكيف كانت روح المنافسة بينهم.

•صور وحكايات



وعرض البرنامج على الشاشة مجموعة صور، كل صورة وراها حكاية أو ذكرى، وروى الدكتور طارق حكايتها.

وتحدث عن تلاوته الشهيرة في المسجد الأقصى، والتي كانت علامة فارقة في حياته.

•إسلام المئات على يديه



وذكر د. طارق أنه قيل إن صوته كان سببًا في إسلام المئات خلال جولاته في أفريقيا وآسيا، وروى الموقف الأبرز الذي كان يذكره. ففي أمريكا أعلن 6 مواطنين أمريكيين إسلامهم بعد سماع تلاوته دون أن يفهموا كلمة واحدة عربية، وفي أوغندا كان السبب في إسلام 164 دفعة واحدة في مجلس تلاوة.

•زيارة غزة وجاكرتا



وتابع «حينما زار قطاع غزة في فلسطين عام 1956، استقبله الأهالي بمسيرات شعبية أسطورية، ومن كتر المحبة الناس شالته وهو داخل سيارته».

وأردف «من المشاهد التي لفتت النظر في حياة الشيخ عبد الباسط، مشهد حدث عام 1955 في أحد مساجد جاكرتا بإندونيسيا، والذي تجمع فيه أكثر من 250 ألف شخص علشان يسمعوه، وامتدت صفوف البشر من داخل المسجد للشوارع المحيطة على مسافة كيلو متر».

وتحدث الدكتور طارق عن نفسه، مؤكدا أنه تخرج في كلية الشرطة، مشيرا إلى أن أخاه ياسر سار على نهج الوالد ويتلو القرآن في العديد من المساجد.

وأشار إلى أنه لُقب بـ«مقرئ وزارة الداخلية»، حيث تولى قراءة القرآن في معظم المراسم الرسمية للوزارة.

•الأوسمة والتكريمات



وتحدث عن أبرز الأوسمة والتكريمات التي حصل عليها الشيخ عبد الباسط، مؤكدا أن العائلة مازالت تحتفظ بها.

•مقولة خالدة



وفي الختام، ذكر الإعلامي د. عمرو الليثي إحدى مقولات الشيخ عبد الباسط والتي يقول فيها: «القرآن الكريم هو اللي بيرفع صاحبه، وكل ما نلته من جاه وحب وتكريم واستقبال ملوك ليس لشخصي الضعيف، إنما هو وقار القرآن ومهابة آياته اللي بتنعكس على العبد».