اليونيسيف: أطفال غزة يعيشون أوضاعاً مأساوية مع حلول الشتاء الرابع

قال ريكاردو بيريس المتحدث باسم اليونيسيف، إنّ أطفال قطاع غزة يعيشون أوضاعاً مأساوية بسبب الحرب، لا سيما مع حلول فصل الشتاء وما يحمله من مشكلات ومخاطر إضافية تهدد أمنهم وسلامتهم وحمايتهم، مؤكداً أنّ الأطفال لم يعودوا قادرين على تحمّل قسوة الظروف التي يواجهونها بعد سنوات من الحرب.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الشتاء جاء مصحوباً بالكثير من المشكلات والمخاطر التي تؤثر في الأطفال، مشيراً إلى أنّ الأوضاع الإنسانية التي يعيشونها أصبحت مأساوية، خصوصاً في ظل استمرار تداعيات الحرب وعدم قدرتهم على مواجهة الظروف الجوية القاسية.

وأوضح المتحدث باسم اليونيسيف، أنّ المنظمة استجابت لهذه الأوضاع من خلال توفير الكثير من المعدات والإمدادات التي تساعد الأطفال على العيش في ظل هذه الظروف، لافتاً إلى أنّ التعامل مع احتياجاتهم لا يقتصر على الاستعدادات المرتبطة بفصل الشتاء، وإنما يتطلب أيضاً الاستجابة لمتطلباتهم وتحسين أوضاع الصرف الصحي والبنية التحتية.

وأشار إلى أنّ الأطفال يحتاجون كذلك إلى الخيام والمنازل التي تتطلب إعادة بنائها، في ظل اضطرارهم إلى العيش في ظروف مأساوية على مدار السنوات الثلاث الماضية، وما يصاحب ذلك من مخاطر متعددة تهدد حياتهم.

وحذّر بيريس من أنّ مخاطر الفيضانات ستزيد من صعوبة الأوضاع التي يواجهها الأطفال، متوقعاً أن تتفاقم هذه المخاطر وتتدهور الظروف الإنسانية مستقبلاً إذا استمرت الأوضاع الحالية، في ظل ما تعانيه غزة من تدهور في البنية التحتية والصرف الصحي.