اليونيسيف: نضغط من أجل إنقاذ أطفال غزة عبر نقل قصصهم ومعاناتهم

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، إنّ المنظمة تحاول دعم الأطفال في قطاع غزة من خلال نقل قصصهم والتحدث عن معاناتهم جراء الحرب، والعمل مع الأطراف الأخرى من أجل مساعدتهم على الخروج من الأوضاع المأساوية التي يعيشونها.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ اليونيسيف تسعى إلى الاستجابة لاحتياجات الأطفال في قطاع غزة، وتبذل أقصى ما في وسعها لتحقيق ذلك، مشيراً إلى أنّ المنظمة تعتمد على نقل قصص الأطفال وتسليط الضوء على معاناتهم باعتبار ذلك وسيلة للضغط من أجل تحريك الجهود اللازمة لمساعدتهم.

وأوضح بيريس أنّ المنظمة تأمل أن تتمكن من البدء في إصلاح ما تعرض للدمار في غزة، بما يشمل المنشآت والمدارس والمنازل، والعمل على إعادة تأهيلها حتى يتمكن الأطفال من استعادة حياتهم والعودة إلى هذه الأماكن بعد الدمار الذي لحق بها.

وأشار المتحدث باسم اليونيسيف، إلى وجود قيود كثيرة تعوق التحرك والاستجابة للاحتياجات الإنسانية في القطاع، إلى جانب عدم توافر الدعم السياسي الكافي لاتخاذ القرارات اللازمة، معرباً عن أمله في أن تسهم القصص التي تنقلها المنظمة عن معاناة الأطفال في تحقيق نتائج ملموسة قبل أن يموت جميع الأطفال.