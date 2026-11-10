-نجل عبد الباسط عبد الصمد: والدي حفظ القرآن في العاشرة.. وليلة السيدة زينب غيّرت حياته وهو عمره 18 سنة

-طارق عبد الباسط: والدي كان يمتاز باللين والرقة في البيت.. وكان مشهورًا بالأناقة والعطور

-سهرة السبت كانت موعد المصريين مع عبد الباسط.. وصوته كان سببًا في شراء الراديوهات



قال الدكتور طارق عبد الباسط عبدالصمد، نجل القارئ عبد الباسط عبدالصمد، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة، إن الشيخ عبد الباسط وُلد بمدينة أرمنت بمحافظة الأقصر ونشأ في بيئة قرآنية، وهو طالع لجده وأيضًا والده كان من حفظة القرآن والأسرة بأجمعها.

وأضاف:«التحق بالكُتّاب وظل حتى حفظ القرآن ووصل إلى سن 10 سنوات، وعندما أراد دخول المدرسة كان قد تأخر في الدخول ولم يوافقوا على دخوله، ومن هنا وهب حياته للقرآن تعلم القراءات السبع والعشرة واشتهر بصوته العذب، وكان يعشق الشيخ محمد رفعت وكان يمشي لساعات طويلة لمكان موجود به راديو حتى يستمع للشيخ محمد رفعت».

وأضاف: «جاءت الفرصة عندما كبر لزيارة آل البيت بمصر، وفي بداية الخمسينات وفي مولد السيدة زينب كان يستمع لكبار القراء، وفوجئ بأحد الشيوخ يطلب منه أن يقرأ، وبالفعل بدأ يقرأ، وهنا ساد صمت بالمسجد وأعقبه صيحات الإعجاب، وكان عمره 18 سنة، وقال الشيخ الشعشاعي وقتها إن هذا القارئ سيكون له شأن عظيم».

وأعقب هذه النقلة الكبيرة في حياته وبدأ يذيع صيته في أنحاء مصر، ثم التحق بالإذاعة المصرية قارئًا للقرآن الكريم، والتي كانت بوابة انتشاره في أرجاء الوطن العربي.

وتابع:«أننا كنا سبع ذكور وأربع إناث أسرتنا، ووالدي حفظ القرآن بالسمع وكان يمتاز باللين والرقة في البيت، وكان حريصًا على أن يحفظنا القرآن، وكان يستدعي أحد الشيوخ ليحفظنا القرآن نظرًا لسفره، وهو كان مشهودًا له بالأناقة في ملابسه والعطور».

وأشار إلى أن فور قراءته في الإذاعة في بداية الخمسينات، وكان وقت قراءته في سهرة السبت، هو وقت مهم ومميز جدًا، والجميع من الأسر المصرية كانوا ينتظرونه، وكان سببًا في شراء عدد كبير من الراديوهات من أهالي مصر من أجل سماع صوته، وكانوا سعداء فور سماع تلاوته للقرآن.