قال الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مستشفى العياط استقبل 37 مصابًا جراء حادث تصادم قطاري العياط بالجيزة، غادر منهم 25 حالة بعد تحسن حالتهم، فيما تبقى 12 حالة بالمستشفى تحت الملاحظة، جرى تحويل إحداها لإجراء جراحة عاجلة بسبب إصابتها بكسر مضاعف.

وأضاف عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، أمس الاثنين، أنه زار عددًا من المصابين أمس الأول الأحد بتوجيهات من حزب الجبهة الوطنية، للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الدعم اللازم، لافتًا إلى أن الحالات كانت تعاني من آثار نفسية صعبة إلى جانب الإصابات الجسدية، في ظل حالة من الخوف والحزن بين المصابين وأسرهم.

وتابع أن من بين المصابين سيدات مسنات وأطفال وسيدة حامل برفقة طفلها، مؤكدًا الاطمئنان على حالتها الصحية، مشيدًا بدور وزارة الصحة وعدم وجود أي تقاعس أو تأخير في تقديم الرعاية الطبية، وكذلك بدور هيئة الإسعاف في توزيع المصابين على 3 مستشفيات، وتحويل 10 حالات حرجة إلى المستشفيات الجامعية بالمنطقة.

واستكمل أن أحد المصابين أبلغه بأن القطار كان يسير بسرعة عالية، مضيفًا أن الزيارة لم تتطرق إلى الجوانب الفنية للحادث، باعتبار أن التحقيق فيها من اختصاص الجهات المعنية، وأن دور اللجنة والحزب اقتصر على الاطمئنان على المصابين وتوفير أي دعم طبي يحتاجونه.

وأشار إلى أن حزب الجبهة الوطنية قدم تعويضات بقيمة 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و50 ألف جنيه لكل مصاب، مضيفًا: "ده لا يكفي لأن حياة الإنسان لا تقدر بثمن"، مؤكدًا استعداد الحزب لتقديم أي دعم طبي أو توفير إمكانيات قد تحتاج إليها المستشفيات، لكنه لم يرصد وجود نواقص في هذا الشأن.

وأمرت النيابة العامة بحبس مراقب محطة الرقة وناظر المحطة احتياطيًا على ذمة التحقيقات في حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة، الذي أسفر عن 7 وفيات و125 مصابًا، بعد ثبوت تقاعسهما عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بالإشارات، فضلًا عن تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات لإخفاء أدلة تقصيره، كما كشفت الفحوص الفنية عن قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، أنه إلحاقًا ببيانها السابق بشأن الحادث، أمر النائب العام بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، لفحص منظومة العمل بهيئة السكك الحديدية، والوقوف على الاشتراطات المنظمة للتشغيل، وعوامل الأمان والمراقبة، وكفاءة المعدات والعنصر البشري ومنظومة الإشارات، إلى جانب تقييم أعمال التطوير التي أُجريت ومدى فاعليتها في منع وقوع الحوادث.

وباستجواب مراقب المحطة وناظرها، أقرا بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم "ط 10"، كما تبين تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات بهدف إخفاء دليل تقصيره.