نشأت الديهي: حكم إدراج الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية يرسخ وضعا قانونيا جديدا

علق الإعلامي نشأت الديهي على إدراج جماعة الإخوان نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، مؤكدًا أن الحكم الصادر يجعل إدراج الجماعة نهائيًا وباتًا وفقًا للقانون، وينهي العمل بنظام الإدراج المؤقت الذي كان يستمر لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

وأوضح الديهي، خلال تقديم برنامجه «بالورقة والقلم» على فضائية «Ten»، مساء الاثنين، أن القرار تترتب عليه مجموعة من الآثار القانونية، في مقدمتها حظر نشاط الكيان وتجميد أمواله، مشيرًا إلى أن الإدراج النهائي يختلف عن الإدراج المؤقت، إذ لم يعد الأمر مرتبطًا بمدة زمنية محددة قابلة للتجديد.

وأضاف أن الحكم يمثل تطورًا قانونيًا في التعامل مع الجماعة، معتبرًا أن من يدافع عنها أو يروج لأفكارها يساند كيانًا مدرجًا على قائمة الكيانات الإرهابية، ولا يحق له التقدم لشغل أي منصب مرموق داخل المجتمع أو الترشح لمجلسي النواب والشيوخ.

واختتم الديهي تعليقه بالتأكيد على أن الحكم الصادر اليوم يرسخ الوضع القانوني الجديد للجماعة، قائلًا: «إخواني يعني إرهابي».

وقررت النيابة العامة إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، كما قررت إدراج 3 محكوم عليهم نهائيًا على قائمة الإرهابيين، وذلك تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة بحقهم.

ونشرت الوقائع المصرية، في عددها رقم 248 تابع (أ) الصادر في 8 نوفمبر 2026، قراري مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالنيابة العامة، رقمي 1 و2 لسنة 2026، بشأن إدراج كيانات إرهابية وإرهابيين، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته.

ونص القرار الأول على إنهاء أثر قرار الإدراج المؤقت رقم 6 لسنة 2022 بشأن إدراج كيانات إرهابية، والقرار رقم 13 لسنة 2022 بشأن إدراج إرهابيين، والمنشورين بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 3 تابع (ب) الصادر في 3 يناير 2023.