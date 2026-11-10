هيئة البث: رئيس استخبارات روسيا العسكرية على متن طائرة هبطت بتل أبيب

كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الاثنين، أن الطائرة العسكرية الروسية التي هبطت مساء الأحد في مطار بن غوريون بتل أبيب، كانت تقل مسئولين بينهم رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية إيجور كوستيوكوف.

وأضافت الهيئة أن الطائرة أقلعت الاثنين إلى أبو ظبي، وقالت إنه "من المقرر أن تعقد الولايات المتحدة غدًا (الثلاثاء) قمة سلام في أبوظبي، سيحضرها مسئولون رفيعو المستوى من روسيا وأوكرانيا".

وتابعت، نقلًا عن مصدر أجنبي لم تسمّه: "كانت الطائرة تقل مسئولين روسًا بارزين، بمن فيهم رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية، وصلوا إلى إسرائيل بناءً على طلب من الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية"، دون مزيد من التفاصيل.

وتابعت: "رفض كل من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ومكتب رئيس الوزراء، والسفارة الروسية في إسرائيل، التعليق على الأمر".

كما لم يصدر تعقيب فوري من أبو ظبي.

وكانت الهيئة كشفت مساء الأحد أن طائرة عسكرية روسية مخصصة لنقل كبار المسئولين والعسكريين هبطت في مطار بن جوريون، في رحلة وصفتها بأنها "غير معتادة"، وسط غموض بشأن هوية ركابها وسبب الزيارة.

وأوضحت الهيئة آنذاك أن طائرة عسكرية روسية من طراز "توبوليف تو-154"، تُستخدم لنقل كبار المسئولين والعسكريين، هبطت مساء الأحد في مطار بن جوريون الإسرائيلي، دون الكشف عن هوية ركابها أو الغرض من الرحلة.

وأضافت أن الرحلة "غير معتادة، إذ لم يُشهد مثلها في السنوات الأخيرة".

وبحسب الهيئة، أقلعت الطائرة من قاعدة "تشكالوفسكي" الجوية الروسية قرب موسكو، وهبطت في مطار بن جوريون نحو الساعة التاسعة مساء الأحد (19:00 ت.ج).

وفي سياق متصل، أشارت هيئة البث إلى أن الحوار العسكري بين إسرائيل وروسيا تركز في السابق على وجود القوات الروسية في سوريا.

وأوضحت أنه جرى إنشاء آلية للتنسيق بين الجيشين بهدف تجنب الاحتكاك العسكري قرب الحدود الإسرائيلية.

وأضافت أن الجيش الروسي قلّص وجوده العسكري في سوريا بصورة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب الهيئة، بدأت روسيا مؤخرًا سحب قوات ومعدات من قاعدة "حميميم" الجوية قرب مدينة اللاذقية السورية.

ولفتت هيئة البث إلى أن روسيا ترتبط بعلاقات استراتيجية مع إيران، في ظل استمرار المواجهة بين واشنطن وطهران.

وأشارت إلى أن محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، زار موسكو قبل 5 أيام، والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت أن المباحثات تناولت، من بين ملفات أخرى، المواجهة المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران.

ولم تذكر الهيئة وجود صلة بين زيارة المسئول الإيراني إلى موسكو وهبوط الطائرة العسكرية الروسية في إسرائيل.

وبدأت الحرب بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل الماضي، ثم تجددت المواجهات بين واشنطن وطهران في يوليو الماضي، وسط تعثر المفاوضات بين الجانبين.