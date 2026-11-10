تحقيق: جنود إسرائيليون يتنكرون بزي مستوطنين وينفذون هجمات بالضفة

كشف تحقيق استقصائي، الاثنين، عن مشاركة جنود إسرائيليين متنكرين بملابس مدنية في هجمات واعتداءات مسلحة تنفذها مجموعات من المستوطنين ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار التحقيق، الذي بثته شبكة "الجزيرة" القطرية، إلى مقتل 14 فلسطينيًا على يد مستوطنين تبين أنهم كانوا يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي أو ظهروا بالزي العسكري الرسمي خلال تنفيذ الهجمات.

وأظهر التحقيق أن جنودًا إسرائيليين ينضمون إلى مجموعات المستوطنين التي تهاجم القرى والبلدات الفلسطينية، ويشاركون في الاعتداءات بملابس مدنية، بما يصعّب التمييز بينهم وبين المستوطنين المسلحين.

ويأتي ما كشفه التحقيق في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وفي أحدث مؤشر على هذا التصاعد، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، في تقرير نشرته الأناضول في 2 نوفمبر الجاري، إن المستوطنين نفذوا ألفًا و369 اعتداءً خلال أكتوبر الماضي.

وسلط التحقيق الضوء على ما تعرف باسم "كتيبة الهغمار" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تضم مستوطنين في صفوف قوات الاحتياط، مشيرًا إلى أن عدد أفرادها تضاعف 6 مرات بعد عام 2023، الذي شهد حرب الإبادة على قطاع غزة، وتزامن معه تصاعد الاعتداءات على الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وأوضح التحقيق أن دور الكتيبة شهد تحولًا جوهريًا، إذ انتقل من حراسة المستوطنات إلى تقديم الدعم والإسناد المباشر للهجمات التي تستهدف القرى والبلدات الفلسطينية.

ونقل التحقيق عن مصادر مطلعة أن انضمام المستوطنين إلى جيش الاحتلال يتيح لهم الوصول إلى معلومات أمنية حساسة تتعلق بالفلسطينيين، بالتزامن مع حصولهم على أسلحة مرخصة وتلقيهم تدريبات عسكرية مستمرة ومكثفة على استخدامها.

ووثق التحقيق حالات شارك فيها جنود إسرائيليون بملابس مدنية في اعتداءات مسلحة على فلسطينيين.

ومن بينها استشهاد فلسطيني برصاص جندي ارتدى ملابس مستوطن خلال هجوم على أرض زراعية في محافظة الخليل جنوبي الضفة، إذ كشف التحقيق أن الجندي ناشط معروف ضمن مجموعات المستوطنين، لم يسمّه، وسبق أن فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات عام 2024 قبل رفعها لاحقًا.

كما عرض التحقيق صورًا توثق اعتداء جندي إسرائيلي آخر، كان يرتدي ملابس مستوطن، على مزارعي زيتون في محافظة نابلس.

وفي السياق، سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 12 ألفًا و506 اعتداءات للمستوطنين بين 7 أكتوبر 2023 و30 يونيو 2026، أسفرت عن استشهاد 52 فلسطينيًا وإشعال 890 حريقًا في ممتلكات وحقول فلسطينية.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، وشملت القتل والاعتقال وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على الأراضي وتوسيع الاستيطان.

وأسفرت الاعتداءات في الضفة عن استشهاد أكثر من 1220 فلسطينيًا وإصابة نحو 13 ألفًا و350 آخرين، فضلًا عن اعتقال أكثر من 26 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية.