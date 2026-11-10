قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة قررت إحالة كل أعضائها المشاركين في تغطية مؤتمر أحد المحاميين للتحقيق النقابي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم» مساء الإثنين: «القرار والرسالة واضحة، المحاسبة، قررنا إحالة كل من نقل المؤتمر بما فيه من سب وقذف واعتداء على النساء وخوض في الأعراض للتحقيق النقابي».

واستنكر واقعة طرد أحد المشاركين في تغطية المؤتمر، وتجاوز الصحفيين المشاركين لها، قائلًا: «هذه طريقة غير مقبولة، وكان من الطبيعي في مثل هذه الأوقات إن أول ما يتعرض أحد منهم لهذه الإهانة، كانوا فورا يغادروا المؤتمر».

وشدد على موقف النقابة الداعي لمقاطعة مؤتمرات الخوض في الأعراض ومن يقومون بذلك، باعتبارها «رسالة لابد أن تخرج من نقابة الصحفيين وموقفًا معلنًا يحرصون عليه».

ونوه إلى مهمة الصحافة تتمثل في نقل القضايا الرئيسية، ومطالب المواطنين والتعبير عنهم، وليس شغلهم بقضايا هامشية.

ودعا جميع الصحفيين إلى الامتناع عن تغطية المؤتمرات التي تتضمن خوضًا في الأعراض، ومقاطعة الأشخاص التي تقوم بذلك.

ونوه إلى أن النقابة ستحقق مع أعضائها المشاركين في تغطية هذه المؤتمرات، الذين تجاوزوا ونقلوا عبارات السب والقذف.



وقرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، إحالة الأعضاء الذين شاركوا في تغطية مؤتمر لأحد المحامين، وتضمنت وقائعه سبًا وقذفًا وخوضًا في الأعراض، إلى التحقيق؛ لمخالفتهم ميثاق الشرف الصحفي وضوابط وأخلاقيات النشر.

ودعا المجلس الصحفيين إلى الامتناع عن تغطية المؤتمرات التي تتضمن انتهاكًا للخصوصية أو خوضًا في الأعراض، ومقاطعة أصحاب هذه الخطابات وعدم منحهم مساحة إعلامية.

وأكد المجلس رفضه الخطابات المحرضة ضد النساء، داعيًا إلى نبذ المواد الصحفية التي تتضمن تمييزًا أو وصمًا أو قيمًا سلبية تستهدف المرأة المصرية أو أي فئة من فئات المجتمع.

وأوضح أنه تلقى شكاوى بشأن عدد من التغطيات المتعلقة بالمؤتمر، داعيًا المتضررين من الانتهاكات، أو من رصدوا مخالفات لميثاق الشرف الصحفي في المواد المنشورة، إلى تقديم شكاوى رسمية للتحقيق فيها.

كما قرر المجلس إحالة رؤساء تحرير المواقع التي أرسلت متدربين غير مقيدين بالنقابة لتغطية المؤتمر إلى التحقيق، والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد منتحلي صفة الصحفي من أصحاب الصفحات الذين شاركوا في التغطية، لما تسببت فيه هذه الممارسات من إساءة للمهنة والإضرار بسمعة الصحافة وكرامة الصحفيين.

وسبق أن دعا خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أعضاء الجمعية العمومية والعاملين بالمواقع الإلكترونية إلى الامتناع عن تغطية المؤتمرات التي تتضمن خوضًا في الأعراض وانتهاكًا لخصوصية الأفراد، ومقاطعة الأشخاص الذين يتبنون خطابات السب والقذف والإساءة، وعدم منحهم أي مساحة إعلامية.

وأعرب البلشي، في بيان، عن قلقه إزاء اتجاه بعض المواقع الإلكترونية إلى تغطية مؤتمرات ولقاءات تتناول قضايا منظورة أمام القضاء، وتتطرق إلى العلاقات الشخصية والحياة الخاصة للأفراد، فضلًا عن ملاحقة أخبار أشخاص يتعمدون إثارة الخصومات والمعارك الجانبية.