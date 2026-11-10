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أعداد جريدة الشروق
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النائب توماس ماسي يتقدم بمشروع قرار في مجلس النواب الأمريكي لعزل هيجسيث

واشنطن (أ ب)
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 11:42 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 11:42 م

اتخذ النائب توماس ماسيـ اليوم الاثنين، خطوة لإرغام مجلس النواب الأمريكي على التصويت بشأن عزل وزير الدفاع بيت هيجسيث، ما يضع زملاءه الجمهوريين تحت الضغط لاتخاذ قرار بشأن عزل أحد أبرز الشخصيات في إدارة ترامب، وذلك في أعقاب خسائر انتخابية واسعة النطاق.

ويركز مشروع قرار العزل، الذي تقدم به ماسي، وهو نائب جمهوري عن ولاية كنتاكي، بشكل أساسي على الحرب في إيران. كما يتضمن إشارات إلى دور هيجسيث في تنفيذ العمليات العسكرية في كل من اليمن وفنزويلا.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار في مجلس النواب بحلول منتصف الأسبوع.


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