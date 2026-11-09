متحدث اللجنة المصرية بغزة: نطالب العالم بالوقوف أمام مسئولياته لإغاثة غزة كما تفعل مصر

قال محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، إن اللجنة تواصل لليوم الثالث على التوالي تدخلاتها الإنسانية لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم» مساء الإثنين، أن تداعيات المنخفض لا تزال مستمرة رغم انحساره، وأن «معاناة آلاف العائلات الفلسطينية لم تنته»، مشيرًا إلى غرق الخيام وتضرر الممتلكات ومستلزمات الحياة.

ولفت إلى أن بعض الخيام غرقت وجرفتها السيول بما تحتويه من مواد تموينية كالدقيق، والعدس، والمعلبات، وغيرها، متابعًا: «هذه الخيمة كانت تؤوي العائلة وبجانبها المواد التموينية.. ولكن هذه المواد انجرفت مع السيول عندما تساقطت الأمطار واختلطت بمياه الصرف الصحي».

وأشار إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض مناطق القطاع إلى 0.5 متر أو متر، مؤكدًا أن اللجنة تواصل تدخلاتها العاجلة وأن معداتها تعمل على تسوية المخيمات والشوارع وإزالة الخطر عن أهالي القطاع، بالإضافة إلى تقديم الخيام والبطانيات.

وأكمل: «انتهى المنخفض الجوي ولكن المعاناة لم تنته.. غزة لا تحتاج اليوم إلى المساعدات الغذائية فقط بل تحتاج إلى إنقاذ إنساني شامل، اليوم غزة تحتاج من العالم أن يتدخل سريعا.. والعالم مطالب الآن أن يقف تجاه مسئولياته كما مصر».

ونوه إلى أن قطاع غزة يحتاج، اليوم، إلى مئات آلاف مستلزمات الإيواء، والخيام، والدقيق، في ظل وجود أكثر من 450 ألف عائلة فلسطينية داخله، لافتًا إلى اللجنة شكّلت غرفة طوارئ بالشراكة مع المؤسسات الأممية واستقبلت عددًا كبير من مكالمات الاستغاثة.

وأضاف: «هذه الغرفة لم يمر ثانية إلا وقد تتلقى اتصال.. الاتصالات كثيرة الإغاثات الصراخ البكاء، ولكن ننتظر أن يقوم العالم بتسيير قوافل إلى جمهورية مصر العربية لإدخالها إلى قطاع غزة»، مناشدًا المجتمع الدولي للتدخل بصورة عاجلة لإغاثة غزة.

ولفت إلى انهيار تلال رملية على خيمة تؤوي نازحين، أمس الأحد، قائلًا: «كانت مشاهد مؤلمة وموجعة للقلب بالأمس في قطاع غزة، بعدما كانت التلال الرملية قد سقطت على خيمة تؤوي عائلة فلسطينية، وكان يحلم الأطفال أن يبزغ الفجر ويطلع الصباح كي يذهبوا إلى التكية باحثين عن الطعام أو الشراب ولكن القدر كان أسرع».

وشدد على أن اللجنة المصرية تدخلت سريعًا بالمعدات وفرق الطوارئ، لافتًا إلى استشهاد 6 فلسطينيين خلال 48 ساعة في أول منخفض جوي يضرب قطاع غزة، ووجود ما يزيد عن 2000 منزل يُمكن أن «تتساقط على رؤوس العائلات - لا سمح الله -»، معلقًا: «بعد المنخفض سنشاهد تداعياته من أوجاع وأمراض وأوبئة.. غزة اليوم تحتضر».

استشهد أربعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب ستة آخرون، مساء الأحد، إثر انهيار جرف رملي على خيام عائلتين نازحتين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأكد مراسل وكالة «صفا» انتشال أربعة شهداء وستة مصابين، بعضهم في حالة حرجة، من موقع الانهيار بمركز إيواء جنوبي المدينة.

وتمكن مواطنون وعناصر الدفاع المدني من انتشال عدد من الأطفال والنساء الذين طمرتهم الرمال، قبل نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويأتي الحادث في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين جراء الأمطار الغزيرة والمنخفض الجوي الذي يضرب القطاع، وما تسبب فيه من غرق الخيام وتضرر مراكز الإيواء، وسط مناشدات لتوفير مأوى آمن ومستلزمات الشتاء.

وخلال اليومين الماضيين، شهد قطاع غزة أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة، أدت إلى غرق عشرات الآلاف من خيام النازحين ومراكز الإيواء، لا سيما في المناطق المنخفضة والساحلية.

وأعلن الدفاع المدني غرق نحو 70 ألف خيمة جراء المنخفض الجوي، وتشريد مئات العائلات بعدما جرفت مياه الأمطار فرشها وأغطيتها ومقتنياتها، في ظل نقص الإمكانات الناجم عن تدمير البنية التحتية واستمرار الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال مستلزمات الإيواء والترميم.