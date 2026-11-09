السعودية تعلن عن هجوم جديد استهدف خط أنابيب نفط شرق - غرب

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أعلنت وزارة الطاقة السعودية، أن خط أنابيب النفط الحيوي شرق-غرب في السعودية تعرّض لهجوم جديد اليوم الاثنين، أشعل حريقًا يجرى إخماده منذ ذلك الحين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مسؤول في الوزارة قوله، إن الهجوم وقع في منطقة المدينة المنورة غربي البلاد.

وقال المسئول إنه لم يُصب أحد ولم تتأثر عمليات خط الأنابيب، مضيفًا أن فرق الطوارئ والفرق الفنية المتخصصة اتخذت على الفور خطوات لتأمين الموقع.

ولم تحدد السعودية في البداية الجهة المسؤولة عن الهجوم. وكانت وزارة خارجيتها قد اتهمت ميليشيات موالية لإيران في العراق مسؤولية هجوم سابق استهدف خط الأنابيب.

كما هاجم الحوثيون السعودية بشكل متكرر خلال تصعيد الأخير في الحرب الأهلية اليمنية.