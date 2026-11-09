هيجسيث يعقد أول مؤتمر صحفي بالبنتاجون منذ مايو لمواجهة قرار عزله بالكونجرس

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث عقد أول مؤتمر صحفي في البنتاجون منذ مايو الماضي، لمناقشة قرار العزل المتوقع في الكونجرس.

وفي مواجهة قرار العزل المرتقب في الكونجرس، أعرب هيجسيث عن تطلعه للدفاع عن الخيارات السياسية التي اتخذها هو والرئيس دونالد ترامب في إيران وفنزويلا.

وقال هيجسيث للصحفيين اليوم الاثنين: «إذا كنتم تريدون الاعتراض على ما قمنا به في عمليتي (الغضب الملحمي) أو (الراكب الجريء)، أو القبض على نيكولاس مادورو، فإنكم تعترضون حينها على القوات المسلحة وما حققته من إنجازات تاريخية».

وردا على سؤال بشأن تحميل نائب الرئيس جي دي فانس الحرب على إيران مسؤولية الخسائر الفادحة التي مني بها الحزب الجمهوري في الانتخابات، أشار هيجسيث إلى تصريح ترامب بأنه سيكرر القرار ذاته، مضيفا: «وأنا أتفق معه».

وكرر هيجسيث الموقف الذي صرح به وزير الخارجية ماركو روبيو للصحفيين قبل يوم واحد، قائلا: «ليس بالضرورة أن يحظى القرار بشعبية، ولكنه قد يكون ضروريا».

وجدد التأكيد على أن «إيران قد دُمرت»، على الرغم من تمكن الجمهورية الإسلامية من مواصلة استهداف القواعد العسكرية التي تستخدمها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مما أسفر عن أضرار بمليارات الدولارات، فضلا عن استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز المتنازع عليه.

وأكد هيجسيث أن الحرب كانت ضرورية لأن «أحدا كان عليه مواجهة سعي النظام الإيراني لحيازة سلاح نووي».