اليابان تزود الفلبين برادار ساحلي وطائرات مسيرة بموجب اتفاق بقيمة 27 مليون دولار

قالت اليابان إنها ستزود الفلبين بمنظومة رادار للمراقبة الساحلية وطائرات مسيّرة بموجب اتفاق أمني تم توقيعه اليوم الاثنين، في وقت يواجه فيه الشريكان في المجال الدفاعي توترات متزايدة مع الصين.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إن السفير الياباني لدى الفلبين كاتسورو كيتاجاوا ووزيرة الخارجية الفلبينية تيريزا لازارو وقعا الاتفاق، الذي تبلغ قيمته 3ر4 مليار ين (27 مليون دولار)، خلال مراسم أُقيمت في مانيلا.

وستحصل البحرية الفلبينية على منظومة الرادار، بينما ستحصل القوات الجوية الفلبينية على الطائرات المسيّرة. وقالت الوزارة إن هذه المعدات تهدف إلى تعزيز الأمن البحري والمراقبة في الدولة ذات الأهمية الاستراتيجية، التي تقع بالقرب من ممرات بحرية رئيسية.

ويعد الاتفاق أول عملية نقل لمعدات دفاعية يابانية الصنع من خلال برنامج المساعدة الأمنية الرسمية الياباني. ويهدف البرنامج، الذي تم إنشاؤه عام 2023 بوصفه النظير العسكري لبرنامج المساعدة الإنمائية الرسمية، إلى مساعدة الدول النامية على مواجهة التحديات التي يفرضها النفوذ الصيني المتنامي.

وتعمل اليابان على تسريع وتيرة تعزيز قدراتها العسكرية وصناعة الأسلحة. ورفعت حظرا على تصدير الأسلحة الفتاكة في وقت سابق من العام الجاري، كما اتفقت مع مانيلا على بدء محادثات بشأن اتفاق يتيح لطوكيو تزويد البحرية الفلبينية بمدمرات مستعملة.

وفي سياق منفصل، أجرى زعيما اليابان وفيتنام محادثات في طوكيو اليوم الاثنين، وتعهدا بتعميق التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والأمن الاقتصادي، في ظل تنامي النفوذ الإقليمي للصين.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفيتنامي تو لام، إن اليابان ستسرع تقديم مساعداتها الأمنية المقررة لفيتنام لدعم دور البلاد في عمليات حفظ السلام الدولية. واتفق الزعيمان أيضا على الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ "حرة ومفتوحة" وقائمة على القواعد، وتعزيزها.

وقالت تاكايتشي إنهما وقعا عدة اتفاقيات للتعاون تشمل مجالات من بينها الطاقة النووية وتوليد الكهرباء بالغاز وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

يذكر أن الصين والفلبين لديهما مطالبات متداخلة بالسيادة في بحر الصين الجنوبي. وقد أدت التوترات بين الجانبين إلى اشتباكات بين بحارة وتصادمات بين سفن حربية في السنوات الأخيرة. كما أن فيتنام لها أيضا مطالبات بالسيادة تتداخل مع مطالبات الصين في بحر الصين الجنوبي.



