 ائتلاف الراغبين يبدأ أولى مناوراته العسكرية في بولندا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ائتلاف الراغبين يبدأ أولى مناوراته العسكرية في بولندا

وارسو (د ب أ)
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 5:32 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 5:32 م

بدأ "ائتلاف الراغبين"، اليوم الإثنين، أولى مناوراته العسكرية المخصصة لدعم أوكرانيا في مرحلة ما بعد الحرب مستقبلا، وسط انتقادات حادة من جانب روسيا.

ويشارك نحو 2800 جندي من 11 دولة في هذه المناورات، التي تهدف إلى اختبار كيفية تأمين سلام دائم عقب التوصل بنجاح إلى وقف لإطلاق النار ينهي الحرب.

وتجرى المناورات، التي تحمل اسم "تحالف 2026" ، في بولندا والمجال الجوي فوق رومانيا وفي غرب البحر الأسود. وتقود فرنسا وبريطانيا هذه المناورات المقرر استمرارها حتى 22 نوفمبر.

جدير بالذكر أن "ائتلاف الراغبين" تشكل في أوائل عام 2025 لدعم أوكرانيا، فيما اتُّخذ قرار إنشاء هذه القوة متعددة الجنسيات في ديسمبر خلال قمة حول أوكرانيا عُقدت في برلين.

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