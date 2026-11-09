كهرباء الإسماعيلية يفجر مفاجأة ويطيح بوادي دجلة من كأس مصر

حجز فريق كهرباء الإسماعيلية مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعدما أطاح بوادي دجلة بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس ضمن منافسات دور الـ32.

وحقق كهرباء الإسماعيلية مفاجأة البطولة حتى الآن، بعدما أصبح أول فريق من دوري المحترفين ينجح في إقصاء أحد أندية الدوري الممتاز، فيما واصل وادي دجلة خروجه من دور الـ32 للموسم الثالث على التوالي.

وجاءت بداية المباراة هادئة، في ظل التحفظ الدفاعي من الفريقين وغياب الفرص الخطيرة على المرميين، قبل أن يظهر وادي دجلة هجوميًا في الدقيقة 38، عندما سدد زياد أسامة كرة من حدود منطقة الجزاء، تصدى لها حارس كهرباء الإسماعيلية بسهولة.

وفي الدقيقة 43، أرسل زياد أسامة عرضية من الجهة اليسرى، قابلها أحمد فاروق بضربة رأسية مرت بجوار القائم، قبل أن يعود اللاعب نفسه في الدقيقة 48 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس هجرس ببراعة.

وتلقى وادي دجلة ضربة قوية في الدقيقة 74، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه عمر عدلي، إثر عرقلته دعبسة لاعب كهرباء الإسماعيلية على حدود منطقة الجزاء.

ورغم النقص العددي، نجح وادي دجلة في الحفاظ على شباكه حتى نهاية الوقت الأصلي، بينما أهدر كهرباء الإسماعيلية فرصة خطيرة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بعدما سدد أحد لاعبيه كرة من داخل منطقة الجزاء خارج المرمى.

ولجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية، التي شهدت محاولات من جانب كهرباء الإسماعيلية لحسم المواجهة، وكاد محمود عبد الله أن يسجل في الدقيقة 115، بعدما ارتقى لضربة رأسية اصطدمت بالقائم الأيمن.

واستمر التعادل السلبي حتى نهاية الشوطين الإضافيين، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لكهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-2، بعدما أهدر لاعبو وادي دجلة ثلاث ركلات، رغم نجاح حارسهم في التصدي لركلتين.