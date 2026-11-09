ذهبية جديدة ترفع حصيلة مصر إلى 9 ميداليات في أولمبياد الشباب

واصلت البعثة المصرية تألقها في دورة الألعاب الأوليمبية للشباب «داكار 2026»، بعدما أضاف يحيى خالد صوابي، لاعب منتخب ألعاب القوى، ميدالية ذهبية جديدة إلى رصيد مصر، عقب فوزه بالمركز الأول في منافسات رمي القرص، لترتفع حصيلة البعثة إلى 9 ميداليات متنوعة، في مشاركة تعكس قدرات الجيل الجديد من الأبطال المصريين.

ومنحت ذهبية يحيى صوابي دفعة قوية للبعثة المصرية، التي رفعت رصيدها إلى 6 ميداليات ذهبية وفضية واحدة وميداليتين برونزيتين، لتواصل حضورها المميز على منصات التتويج في البطولة المقامة بالعاصمة السنغالية داكار.

ويتقدم السباح زين هشام قائمة أصحاب الإنجازات المصرية، بعدما حصد 3 ميداليات ذهبية، بفضل مستوياته المميزة التي عكست موهبته وقدرته على المنافسة بقوة أمام أبطال العالم.

كما حققت سندس سنبل إنجازًا تاريخيًا بتتويجها بذهبية الووشو كونغ فو في منافسات «الجانشو»، لتصبح صاحبة أول ميدالية أوليمبية للشباب لمصر في تاريخ اللعبة، فيما أضاف يوسف حسن ذهبية أخرى إلى رصيد البعثة، قبل أن يعزز يحيى صوابي حصيلة الذهب المصري بإنجازه في ألعاب القوى.

وعلى صعيد الميداليات الأخرى، توجت سارة عمرو حسني بالميدالية الفضية في منافسات سلاح الشيش، بينما حصل علي الرملي على برونزية الجودو في وزن تحت 81 كجم، وأضاف محمد إسماعيل برونزية إطاحة المطرقة، ليصل إجمالي الميداليات المصرية إلى 9 ميداليات متنوعة.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في ظل التحديات التي واجهت المشاركة المصرية في داكار، إذ تضم البعثة 46 لاعبًا ولاعبة يتنافسون في 19 لعبة رياضية، وسط قيود المشاركة التي فرضت تحديات إضافية على حجم التمثيل المصري، إلى جانب غياب عدد من الألعاب التي اعتادت مصر المنافسة بقوة فيها وحصد الميداليات، وفي مقدمتها رفع الأثقال والخماسي الحديث والكاراتيه.

ورغم هذه الظروف، نجح أبطال مصر في تقديم مستويات مميزة، وتأكيد قدرة الرياضة المصرية على المنافسة في ألعاب مختلفة، بفضل جهود اللاعبين والأجهزة الفنية والاتحادات الرياضية.

من جانبه، أشاد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بالنتائج المتميزة التي يحققها أبطال مصر في الدورة، مثمنًا إصرارهم على رفع العلم المصري فوق منصات التتويج، ومؤكدًا أهمية مواصلة مساندتهم وتوفير البيئة المناسبة لصناعة المزيد من الإنجازات الرياضية.

كما أعرب ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء، عن سعادته بما تحققه البعثة المصرية من إنجازات في داكار، مشيدًا بالأداء المشرف والروح القتالية التي يظهر بها اللاعبون، ومقدرًا جهود الأجهزة الفنية والاتحادات الرياضية في إعداد المواهب الواعدة وتأهيلها للاستحقاقات الأوليمبية المقبلة.

وتواصل البعثة المصرية بذلك كتابة فصل جديد من إنجازات الرياضة الوطنية في داكار، بعدما وصلت إلى 9 ميداليات، بينها 6 ذهبيات، في حصيلة تعكس إصرار جيل جديد من الأبطال على تجاوز التحديات ورفع اسم مصر في المحافل الرياضية الدولية.