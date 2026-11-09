بزشكيان: خامنئي وجّه بإنهاء حالة «لا حرب ولا سلم» مع واشنطن

- الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إنه بإمكان طهران الدخول في حوار مع الحفاظ على كرامة الشعب الإيراني

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الاثنين، أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أصدر تعليمات بإنهاء حالة "لا حرب ولا سلم" مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات نقلته وسائل إعلام إيرانية، تناول فيها بزشكيان العلاقات بين طهران وواشنطن وتوجيهات المرشد الإيراني.

وأضاف قائلا: "وجّه المرشد بإنهاء حالة لا حرب ولا سلم. يمكننا الدخول في حوار مع الحفاظ على كرامتنا، وتسوية هذه القضية بالطريقة نفسها. وليس من حقنا تجاهل مستقبلنا أو تدميره".

وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده تتحمل مسئولية خدمة الشعب الإيراني.

وشدد على أن بلاده تؤيد الحوار والمفاوضات، مضيفا: "المنطق يقتضي ألا ندخل في حرب إذا كان بإمكاننا انتزاع حقوقنا عبر الحوار، لكننا لن نستسلم أمام أساليب الترهيب والضغط".