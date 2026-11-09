محمود مسلم: نحتاج أئمة يعرفون «كل علوم الدنيا» ويتفاعلون مع الشباب وقضايا المجتمع

قال الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن تطوير أداء الأئمة والوعاظ يتطلب الجمع بين العلوم الشرعية ومختلف العلوم والمهارات، بما يعيد إليهم هيبتهم ومكانتهم وتأثيرهم في القرى والنجوع والمدن.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، أن المرحلة الحالية تحتاج إلى إمام قادر على التفاعل مع الشباب ومناقشة قضايا المجتمع وتحدياته، بدلًا من حصر برامج التدريب في إعداد خطبة مكتوبة لصلاة الجمعة.

وأوضح مسلم أن الأئمة كانوا في السابق قادة رأي حقيقيين داخل مجتمعاتهم، مشددًا على أهمية تأهيلهم لاستعادة هذا الدور والتفاعل مع القضايا والمخاطر المحيطة بالمجتمع.

وأشار إلى ضرورة تمكين الأئمة من التعامل مع الحملات التي تتعرض لها مصر، خاصة في ظل الظروف الحالية، إلى جانب إجراء دراسات عن طبيعة الجمهور ووسائل مخاطبته عبر المساجد.

وأكد أهمية إكساب الوعاظ مهارات التواصل مع الأجيال الجديدة وفهم اهتماماتها وطريقة تفكيرها، بما يعزز حضورهم وتأثيرهم في المجتمع.