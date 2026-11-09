البرهان يبعث برقية عزاء ومواساة للرئيس السيسي في ضحايا حادث تصادم قطاري العياط

بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم برقية تعزية ومواساة للرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، والذي راح ضحيته العشرات.

وأعرب البرهان، في برقيته عن عميق أسفه للحادث وما أسفر عنه من ضحايا ومصابين، وعبّر عن مواساته لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأكد تضامن السودان، شعبًا وحكومة، مع جمهورية مصر العربية في هذا المصاب الأليم، متمنيًا لمصر وشعبها دوام الأمن والسلامة.

وكانت منطقة العياط بمحافظة الجيزة قد شهدت عصر أمس الأحد، حادث تصادم بين القطار رقم 134 المتجه من الجيزة إلى الفيوم، ومؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، وذلك في المنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة.

وأسفر الحادث عن خروج عدد من عربات القطار عن القضبان، وسقوط ضحايا ومصابين، فيما دفعت هيئة السكك الحديدية بفرق الطوارئ والأوناش إلى موقع الحادث، للتعامل مع آثار التصادم ورفع العربات المتضررة، والعمل على إعادة انتظام حركة القطارات.