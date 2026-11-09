ترامب: الهجوم على إيران سيُسجّل في التاريخ باعتباره أحد أفضل القرارات

ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على إيران "ستُسجّل في التاريخ باعتبارها أحد أفضل الأشياء التي قامت بها إدارته".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين مساء الأحد، في مدينة ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، قبيل صعوده إلى الطائرة للعودة إلى البيت الأبيض، بعد قضائه عطلة نهاية الأسبوع في الولاية.

وزعم ترامب أن الولايات المتحدة انتصرت في الحرب على إيران، قائلا: "يمكنني أن أقول لكم إن هذا سيُسجّل تاريخيا باعتباره أحد أفضل الأشياء التي قمنا بها على الإطلاق. لأنه لو امتلكوا سلاحا نوويا، لفجروا العالم. لماذا؟ لأنهم مجانين".

وأضاف ترامب: "السؤال بشأن إيران هو ما إذا كنا سننهي هذه المسألة الآن أم لاحقا. يمكننا الانتظار. بعض جيرانها يفضلون بقاء الوضع على ما هو عليه".

وادعى ترامب أن الولايات المتحدة لم تفقد أي جندي خلال الهجمات على إيران، مستشهدا بحرب فيتنام التي استمرت سنوات طويلة، وقال إن الولايات المتحدة تكبدت خلالها آلاف الخسائر.

وتابع: "يمكنني الذهاب وتفجيرهم الآن. لكن المشكلة في ذلك هي أنك لن تتمكن أبدا من إعادة البناء بعد ذلك. فإذا فجّرت الجسور ومحطات الطاقة، فسيستغرق الأمر وقتا طويلا لإعادة بنائها. لديهم جسور كبيرة".

وتتواصل جهود وساطة تقودها قطر وباكستان بين الولايات المتحدة وإيران، لإحياء المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب ومعالجة الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا حربا على إيران في 28 فبراير 2026، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل، ثم تجددت المواجهات بين واشنطن وطهران في يوليو، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.​​​​​​​