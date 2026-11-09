رئيس قطاع فلسطين يتابع تنفيذ قرارات مجلس الجامعة المتعلقة بالقضية الفلسطينية

التقى السفير الدكتور فائد مصطفى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في مقر الأمانة العامة للجامعة، بالسفير مهند العكلوك المندوب الدائم لفلسطين لدى الجامعة، وبحضور طاقم من الجانبين ، حيث جرى التباحث في تطورات تنفيذ القرارات الخاصة بفلسطين الصادرة عن الدورة الأخيرة لمجلس جامعة الدول العربية.

وتناول اللقاء متابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه القرارات، وسبل تعزيز التنسيق بين قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتله في الأمانة العامه والمندوبية الدائمة لدولة فلسطين، بما يسهم في ترجمة القرارات إلى خطوات عملية تدعم الحقوق الفلسطينية وتُعزّز التحرك العربي المشترك.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن أولويات التحرك خلال المرحلة المقبلة، في ضوء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحشد الدعم العربي والدولي لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.