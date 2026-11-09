شريف منير حسن يستقيل من منصبه في نادي الزمالك

تقدم شريف منير حسن، مدير إدارة العلاقات العامة بنادي الزمالك، باستقالته من منصبه داخل القلعة البيضاء.

وقال شريف منير حسن، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أتقدم باستقالتي من منصبي في نادي الزمالك، خطوة تأخرت في أجواء غريبة عني داخل هذا الكيان الكبير، والبعض يتعامل معه كأنه ساحة شعبية وصراعات ومؤامرات».

وأضاف: «كنت أتقي الله في عملي، وتحملت حبًا في النادي، وبصراحة عملت في منصب أقل من أي منصب في سيرتي الذاتية، ولكني فخور بأنني أخدم أكثر مكان أحبه، وعشت فيه باحترام.. شكرًا نادي الزمالك».