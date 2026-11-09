 رضا شحاتة: الأهلي سيعاني لو خسر أمام بيراميدز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رضا شحاتة: الأهلي سيعاني لو خسر أمام بيراميدز

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 4:45 م | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 4:45 م

يرى رضا شحاتة، المدير الفني لفريق بترول أسيوط، أن الأهلي الأقرب لتحقيق الفوز على بيراميدز في المواجهة المقبلة، ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال شحاتة في تصريحات إذاعية: «حتى الآن أشعر بأن لاعبي الأهلي لا يرغبون في تحقيق الفوز خلال المباريات الأخيرة في الدوري المصري».

وأضاف: «طريقة اللعب قد تؤثر على أداء بعض اللاعبين، ولكن أين الرجولة والاجتهاد في الملعب؟ اللاعبون يكونون سببًا رئيسيًا في بقاء المدربين».

وتابع: «الأهلي سيعاني للغاية حال الخسارة أمام بيراميدز، وستكون هناك أزمات عديدة، ولكن الأهلي سيفوز بالمباراة، وكفته أرجح أمام بيراميدز، فدائمًا ما يجيد لاعبو الأهلي التعامل مع مثل هذه المواجهات».


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