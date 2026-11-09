رضا شحاتة: الأهلي سيعاني لو خسر أمام بيراميدز

يرى رضا شحاتة، المدير الفني لفريق بترول أسيوط، أن الأهلي الأقرب لتحقيق الفوز على بيراميدز في المواجهة المقبلة، ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال شحاتة في تصريحات إذاعية: «حتى الآن أشعر بأن لاعبي الأهلي لا يرغبون في تحقيق الفوز خلال المباريات الأخيرة في الدوري المصري».

وأضاف: «طريقة اللعب قد تؤثر على أداء بعض اللاعبين، ولكن أين الرجولة والاجتهاد في الملعب؟ اللاعبون يكونون سببًا رئيسيًا في بقاء المدربين».

وتابع: «الأهلي سيعاني للغاية حال الخسارة أمام بيراميدز، وستكون هناك أزمات عديدة، ولكن الأهلي سيفوز بالمباراة، وكفته أرجح أمام بيراميدز، فدائمًا ما يجيد لاعبو الأهلي التعامل مع مثل هذه المواجهات».