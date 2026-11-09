رئيس اتحاد السلاح: فضية سارة حسني في أولمبياد الشباب إنجاز تاريخي

أعرب طارق الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، عن فخره بالإنجاز الذي حققته سارة عمرو حسني، لاعبة منتخب مصر لسلاح الشيش، بعد تتويجها بالميدالية الفضية في منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب، المقامة حاليًا في السنغال، مؤكدًا أن ما حققته اللاعبة يمثل محطة تاريخية جديدة في مسيرة السلاح المصري، ويعكس التطور الذي تشهده اللعبة على مستوى الناشئين والناشئات.

وأكد الحسيني أن الميدالية التي حققتها سارة تتجاوز قيمتها مجرد الصعود إلى منصة التتويج، كونها أول ميدالية مصرية في منافسات سلاح الشيش بالأولمبياد، فضلًا عن كونها أول ميدالية نسائية للسلاح المصري في تاريخ المشاركات الأولمبية، وهو ما يمنح هذا الإنجاز أهمية خاصة، ويضع اللاعبة ضمن الأسماء التي صنعت تاريخًا جديدًا للعبة في مصر.

وأضاف رئيس الاتحاد أن سارة قدمت مستويات فنية مميزة على مدار مشوارها في البطولة، وأظهرت شخصية قوية وقدرة على التعامل مع المواجهات الصعبة، بعدما نجحت في إنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة، قبل أن تواصل انتصاراتها في الأدوار الإقصائية وتبلغ المباراة النهائية، في تأكيد واضح على أحقيتها بالمنافسة على الميدالية.

وأشار الحسيني إلى أن هذا الإنجاز يعكس حجم العمل المبذول داخل منظومة السلاح المصري، والاهتمام بإعداد المواهب الشابة ومنحها فرص الاحتكاك والمشاركة في البطولات الكبرى، مشددًا على أن الاتحاد يضع تطوير قطاع الناشئين والناشئات ضمن أولوياته، باعتباره القاعدة الأساسية لبناء أبطال قادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية.

وأوضح أن سارة تمثل نموذجًا للاعبة التي تمتلك الطموح والإصرار والقدرة على التطور، وأن ما حققته في أولمبياد الشباب يمنحها دفعة معنوية كبيرة لمواصلة مشوارها، خاصة أنها لا تزال في مرحلة عمرية تسمح لها باكتساب المزيد من الخبرات وصقل قدراتها الفنية خلال السنوات المقبلة.

واختتم رئيس الاتحاد المصري للسلاح تصريحاته بالتأكيد على أن الميدالية الفضية التي حققتها سارة ستكون حافزًا لبقية لاعبي ولاعبات المنتخب لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات، معربًا عن ثقته في قدرة الجيل الحالي على مواصلة رفع اسم مصر في البطولات القارية والعالمية، وكتابة صفحات جديدة في تاريخ السلاح المصري.

وجاء تتويج سارة بعد مشوار قوي في منافسات البطولة، إذ نجحت في تحقيق العلامة الكاملة خلال دور المجموعات، بالفوز على بطلات النمسا والأردن وأستراليا والمغرب والسنغال، قبل أن تواصل طريقها نحو النهائي.

وتمكنت لاعبة المنتخب المصري من تخطي الماليزية نور كاليشا في الدور ربع النهائي بنتيجة 15-6، ثم الفوز على النمساوية لينا مايرل في نصف النهائي بنتيجة 15-11، لتتأهل إلى المباراة النهائية، التي خسرتها أمام البطلة الروسية بنتيجة 15-8، وتحصد الميدالية الفضية.