ميركل تؤيد ترشيح إيلزه آيجنر لمنصب الرئيس الاتحادي لألمانيا

وصفت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل ترشيح رئيسة برلمان بافاريا، إيلزه آيجنر، لمنصب الرئيس الاتحادي بأنه حدث ذو أهمية تاريخية.

تجدر الإشارة إلى أن ميركل كانت ترأس الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي يترأسه حاليا المستشار فريدريش ميرتس، ويُكَوِّن هذا الحزب مع شقيقه الأصغر، الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري (الذي تنتمي إليه آيجنر)، ما يُعْرَف بالاتحاد المسيحي، وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الذي يضم أيضا الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وقالت ميركل في برلين مساء اليوم الاثنين إن آيجنر، على خلاف المرشحات السابقات، لديها كل الفرص لانتخابها بالفعل رئيسة للدولة في 30 يناير/كانون الثاني المقبل، ورأت ميركل أن هذا بالفعل هو السبب الذي يجعل قرار ترشيح آيجنر «تاريخيا».

يُذكر أن ميركل هي أول امرأة تتولى منصب المستشار الاتحادي في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية، ولا تزال هي المرأة الوحيدة التي تقلدت هذا المنصب حتى الآن.

وأعربت ميركل، في بيان، عن دعمها لآيجنر، على المستويين الإنساني والسياسي، «ولا سيما في مثل هذه الأوقات».

وبررت ميركل موقفها قائلة: «فأنا أعرفها وأقدرها منذ سنوات طويلة، وأعرف شغفها بالسياسة، وارتباطها بالناس، وقدرتها على بناء الجسور، وتمسكها بالقيم، وحبها لوطنها، وانفتاحها على العالم، وروح الدعابة لديها.. وأتمنى لها كل النجاح الممكن خلال الأسابيع المقبلة من حملتها للترشح لهذا المنصب».

وكانت آيجنر شغلت منصب وزيرة الزراعة الاتحادية في حكومة المستشارة ميركل خلال الفترة من 2008 إلى 2013، إلى أن استدعاها رئيس حكومة ولاية بافاريا آنذاك، هورست زيهوفر، للعمل في العاصمة البافارية ميونخ.

ومن المتوقع أن تشارك ميركل في انتخاب الرئيسة الاتحادية بصفتها عضوة في الجمعية الاتحادية، إذ يعتزم فرع حزبها المسيحي في ولاية شليسفيج - هولشتاين ترشيحها لعضوية الجمعية.

وكانت ميركل قد أعلنت بالفعل، قبل ذلك، تأييدها تولي امرأة أعلى منصب في الدولة.

وكانت قيادة الحزب المسيحي رشحت آيجنر لخوض انتخابات منصب الرئيس الاتحادي المقررة في 30 يناير المقبل.

ووافق المكتب التنفيذي للحزب على اقتراح المستشار الألماني ورئيس الحزب فريدريش ميرتس، بتصفيق استمر فترة طويلة، بحسب ما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مشاركين في الاجتماع.