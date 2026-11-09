ملتقى مهرجان القاهرة السينمائي يكشف برنامج الإرشاد المهني لدعم صناع الأفلام وتطوير مشاريعهم

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في بيان اليوم الاثنين، التفاصيل الكاملة لبرنامج الإرشاد المهني، الذي يُقام ضمن الدورة الثانية عشرة لملتقى القاهرة السينمائي، ويستهدف دعم صناع الأفلام وتطوير مشروعاتهم من خلال الاستفادة من خبرات خمسة من المتخصصين في مجالات مختلفة من صناعة السينما، عبر برنامج متكامل يبدأ قبل انطلاق المهرجان، ويستمر خلال فعالياته، ويمتد إلى ما بعد اختتامه.

ويقدم البرنامج 5 مسارات متخصصة تشمل تطوير الأفلام الوثائقية، واستراتيجيات تقديم المشروعات السينمائية، وتطوير الميزانيات وإدارة التمويل بصورة إبداعية، واستراتيجيات المشاركة في المهرجانات والتواصل مع هيئات البث الأوروبية، بجانب مسار جديد للشؤون القانونية والتعاقدات السينمائية وحقوق الملكية الفكرية.

ويشارك في تقديم الإرشاد كل من المخرجة والمنتجة جيهان الطاهري، والخبير القانوني المصري خالد العربي، والكاتب والمخرج والمنتج المصري محمد حماد، والمخرج والمنتج والمونتير خالد شميس، والمنتجة والخبيرة السينمائية الهولندية مارجي دي كونينج، الذين يجمعون خبرات متنوعة في صناعة الأفلام وتطويرها وتمويلها وتوزيعها، بما يتيح للمشاركين الاستفادة من رؤى مهنية متعددة تتناسب مع طبيعة مشروعاتهم واحتياجاتها.

ويمثل برنامج الإرشاد المهني إحدى المبادرات الجديدة التي يقدمها ملتقى القاهرة السينمائي في دورته الثانية عشرة، بهدف توفير دعم متخصص للمشروعات السينمائية المختارة، يتجاوز اللقاءات المهنية التقليدية إلى بناء علاقة مستمرة بين صناع الأفلام والخبراء المشاركين.

ويعتمد البرنامج على مراحل مكثفة تبدأ قبل انطلاق المهرجان، وتتواصل خلال فعالياته وبعد انتهائها، بما يمنح المشاركين فرصة لتطوير مشروعاتهم والاستفادة من المشورة المهنية في مراحل مختلفة من العمل السينمائي.

وتأتي المبادرة ضمن رؤية أوسع لتطوير ملتقى القاهرة السينمائي وتحويله إلى منصة مستمرة على مدار العام، من خلال إطلاق أنشطة وبرامج مهنية متخصصة يجري الإعلان عنها تباعًا، بهدف تعزيز التواصل مع صناع الأفلام، ومواكبة احتياجاتهم، ودعم تطورهم المهني.

ويشكل البرنامج إضافة إلى المبادرات التي تقدمها أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تسعى إلى بناء جسور التواصل بين المواهب العربية والخبرات الدولية، وخلق فرص جديدة للتعاون والإنتاج المشترك وتبادل المعرفة بين العاملين في صناعة السينما.



