الخارجية الإيرانية: نقل المواد المخصبة للخارج غير مطروح مطلقا

استبعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، نقل المواد المخصبة إلى خارج البلاد.

وقال إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إنه فيما يتعلق بالمواد النووية المخصّبة، شدد على أن نقلها إلى خارج البلاد غير مطروح مطلقاً، ولا يوجد أساساً أي مبرر لاتخاذ مثل هذا الإجراء،بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وحول التعاون النووي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال بقائي إن مفتشي الوكالة زاروا إيران قبل نحو عشرة أيام لإجراء عمليات التفتيش الدورية لمحطة بوشهر النووية، موضحا أن عمليات التفتيش الأخيرة اقتصرت على محطة بوشهر النووية وعدد محدود من المنشآت التي توافرت فيها الظروف اللازمة لإجراء التفتيش.

وأشار إلى تضرر منشآت نووية إيرانية أخرى، مؤكداً أنه لا يوجد في الوقت الراهن بروتوكول محدد للتفتيش على المنشآت المتضررة، كما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تمتلك حالياً آلية أو تعليمات محددة بهذا الشأن.

وأضاف أن التهديدات الأمريكية المستمرة ضد المنشآت النووية الإيرانية تجعل طرح موضوع التفتيش على المنشآت المتضررة أمرا لا مبرر له.

وأضاف بقائي: "إذا استجابت الولايات المتحدة لمطالب إيران، فستشهد المنطقة تطورات إيجابية خلال يومين، وسيعود الأمن إلى مضيق هرمز."

وأوضح بقائي أن المقترح الإيراني السابق للتوصل إلى اتفاق يعيد فتح المضيق خلال يومين، بدلا من سبعة أيام في المقترح الأولي، لا يزال مطروحا، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وأضاف: "هذه ليست مطالب غير معقولة، بل هي مطالب من شأن التخلي عنها أن يعرض مصالحنا وأمن المنطقة على حد سواء للخطر."