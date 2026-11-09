أمرت النيابة العامة بحبس مراقب محطة الرقة وناظر المحطة احتياطيًا على ذمة التحقيقات في حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة، بعد ثبوت تقاعسهما عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بالإشارات، فضلًا عن تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات لإخفاء أدلة تقصيره، كما كشفت الفحوص الفنية عن قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، أنه إلحاقًا ببيانها السابق بشأن الحادث، أمر النائب العام بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة؛ لفحص منظومة العمل بهيئة السكك الحديدية، والوقوف على الاشتراطات المنظمة للتشغيل، وعوامل الأمان والمراقبة، وكفاءة المعدات والعنصر البشري ومنظومة الإشارات، إلى جانب تقييم أعمال التطوير التي أُجريت ومدى فاعليتها في منع وقوع الحوادث.

وتتضمن مهمة اللجنة فحص ملفات الحوادث السابقة والتقارير الخاصة بها، للوقوف على مدى وجود عوامل مشتركة ومتكررة وراء حوادث القطارات وخروج بعض العربات عن مسارها، فضلًا عن الانتقال إلى موقع الحادث لتحديد أسبابه وأوجه القصور أو الإهمال التي أسهمت في وقوعه، وتحديد المسؤولين عنها وسند مسؤولية كل منهم.

وفي إطار التحقيقات، انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الميدانية، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة، والاستماع إلى أقوال عدد من الشهود الذين عاصروا الواقعة.

كما انتقل فريق آخر إلى مستشفيات العياط المركزي وأطفيح المركزي وبني سويف الجامعي، لسؤال المصابين والاستماع إلى شهاداتهم بشأن ملابسات الحادث، حيث أكد عدد منهم انطلاق القطار رقم 134 بسرعة منذ مغادرته محطة العياط وحتى وقوع التصادم، فيما ناظرت النيابة جثامين المتوفين واستمعت إلى أقوال ذويهم.

واستمعت النيابة العامة كذلك إلى أقوال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعدد من نوابه ومسؤولي قطاعات البنية الأساسية والصيانة والدعم الفني والتشغيل والسلامة والجودة والمسافات الطويلة والقصيرة، إلى جانب مهندس بإدارة تحليل البيانات ورئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات.

وكشفت التحقيقات أن رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات أكد تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم، وهو ما تطابق مع إقرارهما خلال التحقيقات، كما أثبت الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات والمحطة قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار.

وباستجواب مراقب المحطة وناظرها، أقرا بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم «ط 10»، كما تبين تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات بهدف إخفاء دليل تقصيره.

وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، قررت النيابة العامة حبس مراقب محطة الرقة وناظرها احتياطيًا، مع التحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين إمكانية استجوابه، فيما تتواصل التحقيقات لكشف جميع ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.