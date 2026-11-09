إطلاق نار إسرائيلي باتجاه صحفيين أثناء توثيقهم انتهاكات في القنيطرة

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أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، النار باتجاه عدد من الصحفيين أثناء توثيقهم انتهاكاتها في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

وأفاد مراسل قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، في خبر مقتضب نشرته القناة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار باتجاه عدد من الإعلاميين أثناء توثيقهم انتهاكاتها في قرية بريقة بريف القنيطرة الأوسط".

ولاحقًا، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن مراسلها وكادر مديرية إعلام القنيطرة "تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتهم الميدانية في قرية بئر عجم بريف القنيطرة الجنوبي، دون وقوع إصابات".

ولم تورد القناة ولا "سانا" تفاصيل إضافية بشأن الحادثتين، وما إذا كان إطلاق النار استهدف الطاقم نفسه أم طاقمين مختلفين من الصحفيين.

من جانبها، أدانت "سانا" بـ"أشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي أحد مراسليها بإطلاق النار المباشر، أثناء تأديته واجبه المهني في توثيق معاناة أهالي قرية برعجم مع انتهاكات الاحتلال بريف القنيطرة".

وأكدت الوكالة أن "هذا الاعتداء يشكل انتهاكًا صارخًا لحرية العمل الصحفي، وخرقًا للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين أثناء أداء مهامهم، ويأتي في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية".

وشددت على أن "استهداف الصحفيين ومحاولة منعهم من نقل الحقائق وتوثيق معاناة المدنيين يمثلان اعتداءً على حرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة والوصول إلى المعلومات".

وجددت "سانا" تأكيدها "مواصلة أداء رسالتها الإعلامية والمهنية في نقل الحقيقة وتوثيق معاناة السوريين، انطلاقًا من مسئوليتها الصحفية، وتمسكها بحق الإعلاميين في العمل بحرية وأمان، بعيدًا عن أي تهديد أو استهداف".

ويأتي ذلك في ظل استمرار التوغلات والانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري، ولا سيما في محافظة القنيطرة.

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت وسائل إعلام سورية بتوغل قوات إسرائيلية في ريف القنيطرة الأوسط، وإقامتها حاجزًا لتفتيش المارة على طريق مفرق رسم الحلبي.

كما شهدت مناطق بريف القنيطرة خلال الأيام الأخيرة توغلات لقوات إسرائيلية، تخللتها عمليات تفتيش للمنازل وإقامة حواجز عسكرية.

وتواصل إسرائيل انتهاكاتها لسيادة سوريا عبر توغلات برية وعمليات عسكرية في الجنوب، رغم اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين الجانبين عام 1974.