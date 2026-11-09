الدفاع المدني بغزة يحذر: 2000 مبنى آيل للسقوط والمنخفضات القادمة تنذر بمزيد من الضحايا

قال الرائد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، إن الحرب دمرت أكثر من 70% من القطاع وبنيته التحتية، وأصبحت مناطق كثيرة لا تصلح للعيش.

وأضاف بصل، خلال تصريحات تلفزيونية عبر «القاهرة الإخبارية»، أن الدفاع المدني استعد للمنخفض الجوي وفق مقدراته وإمكانياته المتاحة، بعد تحذيرات مسبقة قبل شهر، غير أن هشاشة البنية التحتية وكمية مياه الأمطار المتساقطة أسفرتا عن غرق السكان ومراكز الإيواء والخيام بصورة واسعة، متابعا: «نجزم أنه لا يوجد مركز إيواء في غزة لم يتعرض إلى ضرب نتيجة هذا المنخفض».

ونوه إلى انهيار ثلاثة مبان جراء المنخفض الجوي، فضلا عن وفاة طفلة صغيرة من البرد، واستشهاد طفلة أخرى إثر سقوط برميل مياه عليها، لافتا إلى استشهاد أربعة أشخاص من المواطنين.

وحذر من وجود قرابة 2000 مبنى في غزة آيلة للسقوط ومهددة بالانهيار في أي لحظة على السكان.

وأضاف: «القضية ليست قضية خيمة، بل يجب أن يكون هناك حل جذري ببدء الإعمار؛ فالخيام لا تتحمل الشتاء أو البرد وستضر بالمواطنين، وكل ما يجري حلول مؤقتة سنشهد معها مزيدا من الضحايا والآلام في المنخفضات القادمة».

وأضاف أن المنظومة الخدماتية في غزة تعيش انهيارا يمس البلديات والقطاع الصحي، بجانب الدفاع المدني، مشيرا إلى أن إعلان توقف مركبات الإنقاذ في غزة والمحافظة الوسطى يعود إلى انعدام قطع الغيار والزيوت والبطاريات والإطارات، ومنع الوقود في ظل حالة الطوارئ التي يعيشها القطاع.

وأوضح بصل أن الحل الآني يفرض إدخال خيام ذات جودة عالية، وتوفير أماكن صالحة ومجهزة ببنية تحتية مرتفعة عن الأرض لمراكز الإيواء، وتمكين البلديات من تحسين البنية التحتية لاستيعاب مياه الأمطار، في حال سماح الاحتلال بإدخال المقدرات اللازمة.

وأشار إلى أن المنظومة بحاجة عاجلة إلى دعم لوجستي يشمل توفير مركبات إسعاف وتدخل سريع، وإطارات وزيوت ومعدات لمواجهة المنخفضات والاستهدافات.