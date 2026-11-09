خبير ألماني يكشف تفاصيل المتفجرات المستخدمة في تفجير خطي نورد ستريم

أظهرت الفحوص الفنية أن آثار المواد المتفجرة التي عُثر عليها تحت الماء عقب تفجير خطي أنابيب "نورد ستريم"، وكذلك على متن اليخت الشراعي "أندرو ميدا"، تعود إلى الأنواع والمكونات المتفجرة ذاتها.

وقال كيميائي تابع للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية، استُدعي كشاهد وخبير استشاري، أمام المحكمة الإقليمية العليا في هامبورج، اليوم الاثنين في خامس جلسات المحاكمة المتعلقة بأكبر عملية تخريب في تاريخ ألمانيا بعد الحرب: "إنها المادة المتفجرة نفسها تماماً". وأضاف أنه لا يستطيع تقديم المزيد من التفاصيل في هذا الصدد أو استخلاص نتائج تفضي إلى تحديد مصنع أو منتِج بعينه.

ووفقا لشهادة الخبير الفني، عُثر على متن اليخت "أندرو ميدا"، الذي يُعتقد أن منفذي العملية استخدموه للوصول إلى موقع الحادث جنوب جزيرة بورنهولم الدنماركية، على آثار لمادتي "أر دي إكس" و"إتش إم إكس". وتُعد هاتان المادتان من المواد شديدة الانفجار والتدمير، وتُستخدمان بصورة شبه حصرية لأغراض عسكرية؛ حيث تُعرف مادة "أر دي إكس" أيضاً باسم هيكسوجين أو سيكلونيت، فيما تُعرف مادة "إتش إم إكس" باسم أكتوجين، وتدخل هذه المواد في تركيب متفجرات مثل سمتكس أو سي فور. وتتركز معظم الآثار المعثور عليها في اليخت داخل منطقة الإقامة وعلى السطح.

وأوضح الخبير أن مادتي "أر دي إكس" و"إتش إم إكس" تُستخدمان بالأساس لأغراض التدمير، لافتا إلى أنهما تؤديان إلى سحق الأجسام بالمعنى الحرفي للكلمة؛ وقال إنه لهذا السبب يندر استخدام هذه المواد في الأغراض المدنية، والتي تعتمد عادة على متفجرات قائمة على نترات الألومنيوم التي لا تدمر المواد بل تعمل على تفتيت الصخور في المناجم على سبيل المثال.

وفي المقابل، وصف الخبير التعامل مع المتفجرات البلاستيكية بأنه بسيط نسبيا؛ إذ يمكن تشكيلها كعجين الصلصال، كما أنها مقاومة لطلقات الرصاص، وهو أمر ذو أهمية خاصة في المجال العسكري. ولإشعالها، يتطلب الأمر صاعقاً تفجيرياً خاصاً، حيث لا تكفي النيران أو الضربات القوية بالماكينات للتعجيل بانفجارها. وفيما يتعلق بالهجوم الذي وقع في السادس والعشرين من سبتمبر من عام 2022، حيث انفجرت عدة عبوات ناسفة على عمق ثمانين متراً، كان الشرط الأساسي ضمان عدم تعرض الصاعق والدائرات الإلكترونية للبلل والمياه، وتُرجح المعطيات تعبئة المواد المتفجرة والصواعق داخل أسطوانات غوص.

وأسفرت العملية عن أضرار جسيمة في خطي أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2"؛ حيث وقعت أربعة تسربات في ثلاث من أصل أربع أنابيب ممتدة من روسيا إلى ولاية مكلنبورج-فوربومرن الألمانية. وتفصل بين مواقع الانفجارات مسافة تبلغ نحو سبعة وسبعين كيلومتراً، وتفصل بين تفجير العبوات فترة زمنية قدرها سبع عشرة ساعة، بدءاً من الجزء الجنوبي للأنبوب وصولاً إلى الجزء الشمالي.

ويواجه الاتهام الضابط السابق في وحدة خاصة بالجيش الأوكراني، سيرهي كوزنيتسوف، البالغ من العمر خمسين عاماً؛ حيث يتهمه الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا بأنه العقل المدبر وراء تفجير الأنابيب، وأنه نفذ العملية بالاشتراك مع ستة أشخاص آخرين. وتتضمن لائحة الاتهام ارتكاب جرائم حرب بسبب استخدام وسائل حظرها القانون الدولي في إدارة الحروب عبر شن هجوم على أهداف مدنية، فضلاً عن اتهامه بالتسبب في تفجير مواد متفجرة وتدمير منشآت وإلحاق الضرر بفقرات ومرافق عامة.

ويتكون خط "نورد ستريم 1" من خطي أنابيب يبلغ طول كل منهما 1224 كيلومتراً، وجرى تشغيلهما في عامي 2011 و2012، ويمتدان من مدينة فيبورج الروسية إلى مدينة لوبمين الألمانية. وتعود ملكية الأنابيب التي بلغت تكلفتها نحو 4ر7 مليار يورو إلى شركة "نورد ستريم آيه جي"، التي تمتلك مجموعة "جازبروم" الحكومية الروسية حصة بـ 51% منها. أما خطوط "نورد ستريم 2" فتعود ملكيتها بالكامل لشركة "جازبروم" عبر شركة "نورد ستريم 2 آيه جي". واكتمل إنشاء هذه الخطوط الموازية لخط "نورد ستريم 1" بتكلفة بلغت 5ر9 مليار يورو في عام 2021، لكنها لم تدخل الخدمة على الإطلاق بسبب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.