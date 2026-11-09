الحكم على الممثل البريطاني راسل براند بالسجن 10 سنوات ونصف بعد إدانته بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

أصدرت محكمة بريطانية اليوم الاثنين، حكما بسجن الممثل البريطاني راسل براند لمدة 10 سنوات ونصف في أحد السجون البريطانية، بعد إدانته بتهمة اغتصاب امرأة والاعتداء الجنسي على ثلاث أخريات خلال فترة كانت تشهد انطلاق مسيرته الكوميدية التي بناها على التفاخر بمآثره الجنسية.

وفي حيثيات النطق بالحكم التي وضعت هذه الجرائم في سياق صعوده إلى النجومية، قال القاضي جويل بيناثان لبراند إنه أظهر 'استخفافاً مستهتراً ومتغطرساً' بحق أي امرأة كانت ترفض إقامة علاقة معه.

وأضاف بيناثان: "قبل نحو عشرين عامًا، كنت يا راسل براند في طريقك نحو الشهرة. كنت ذكيًا ، وفي أعين الكثيرين، مضحكًا وذا حضور كاريزمي. لكنك أصبحت أيضًا مفترسًا جنسيًا".

وأبدى براند قليل من الاكتراث خلال جلسة الاستماع، والتفت ليُتمتم لزوجته بكلمتين ، "سنكون بخير"، وذلك بعد أن وقف واقتاده حراس المحكمة إلى الخارج.

وتمسّك الممثل والكوميدي (51 عامًا)، المعروف بعروضه الكوميدية الارتجالية الجريئة وتصرفاته المثيرة للجدل في البرامج التلفزيونية والإذاعية، إلى جانب معاركه مع إدمان المخدرات والكحول، ببراءته، مؤكدًا أن جميع علاقاته كانت تتم بالتراضي."

ولكن هيئة محلفين مؤلفة من ثمانية رجال وأربع نساء أدانته بالاعتداء على أربع من أصل ست من المدّعيات في مزاعم يعود تاريخها إلى عام 2004، وبرّأته من تهمتين بالاغتصاب وتهمة واحدة بالشروع في هتك العرض.

وقالت ممثلة الادعاء ريل كارمي-جونز إن براند أساء استخدام النفوذ والسلطة التي صحبت شهرته.

وأضافت كارمي-جونز: "إنه استغل ذلك لتسهيل تمكنه من النساء، الأمر الذي لولاه لما تمكن من ارتكاب جرائمه. كما عزز ذلك قناعته الذاتية بأن بمقدوره ارتكاب مثل هذه الجرائم والإفلات منها دون عقاب".