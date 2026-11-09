برلين ترفض التعليق على علاقة رئيس إنفيديا بامرأة يُشتبه في تجسسها لصالح الصين

امتنعت الحكومة الألمانية عن التعليق على التقارير التي تحدثت عن علاقة غرامية لرئيس شركة إنفيديا، جنسن هوانج، مع امرأة يُشتبه في أنها جاسوسة صينية.

وفي تصريحات للصحفيين، قال شتيفن ماير، نائب المتحدث باسم الحكومة، في برلين اليوم الاثنين إن الحكومة أخذت علمًا بهذه التقارير، لكنه أوضح أنه لا يستطيع التعليق عليها.

وجاء ذلك ردًا على سؤال عما إذا كانت هذه التقارير قد أثارت مخاوف داخل الحكومة الألمانية بشأن احتمال وجود مشكلات أمنية. وقال ماير إن الحكومة تلتزم بأعلى معايير الأمان فيما يتعلق بحماية البيانات الحساسة وغيرها من الأمور، بصرف النظر عن الجهة التي تتعاون معها. وأضاف أن الالتزام بأعلى المعايير يظل مبدأ ثابتًا في جميع الأحوال.

وكانت الحكومة الألمانية وشركة إنفيديا الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية قد اتفقتا في أكتوبر الماضي على تعزيز التعاون بينهما، بهدف دفع عجلة استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة الألمانية. وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد استقبل هوانج خلال قمة للاستثمار عُقدت في برلين.

وكانت تقارير إعلامية قد نُشرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، أفادت بأن امرأة مقربة من رئيس شركة إنفيديا ربما تكون قد جُنّدت من جانب جهاز الاستخبارات الصيني، وفقًا لتقديرات أجهزة الأمن الأمريكية.

وأعلنت الشركة، التي أصبحت رقائقها التقنية المحورية للطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي، فتح تحقيق في هذه التقارير. وبعد نفيه في البداية، أقر هوانج لاحقا بالخيانة الزوجية.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين ،نفت الصين، وجود محاولة للإيقاع بالرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، جنسن هوانج، ضمن مخطط تجسس، ووصفت الاتهامات بالتجسس بأنها مزاعم لا تستند إلى أدلة، وتندرج ضمن حملة لتشويه صورة بكين.