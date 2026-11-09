اقتراح برغبة بشأن إنقاذ العزب المحرومة من خدمة الصرف الصحي في القناطر الخيرية

تقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، اليوم الاثنين، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، راندة المنشاوي، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، منال عوض، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي إلى العزب التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لطلب الاقتراح، تُعد خدمة الصرف الصحي إحدى خدمات البنية التحتية الأساسية التي لا غنى عنها للمواطنين، إذ ينعكس غياب منظومة متكاملة للصرف الصحي سلبًا على البيئة والصحة العامة ومستوى المعيشة.

ومن ثم، تأتي أهمية توصيل هذه الخدمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة البنية التحتية، والحفاظ على البيئة والصحة العامة، والقضاء على أساليب الصرف غير الآمنة وغير الآدمية، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتسق مع أهداف الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن مدينة القناطر الخيرية تُعد من المدن السياحية التاريخية في الجمهورية، وهناك جهود مبذولة للعمل على استعادة مكانتها على خريطة السياحة، بما يدعم الاقتصاد القومي، إلا أنه لا يمكن تحقيق ذلك دون استكمال توصيل خدمات البنية التحتية الأساسية، وفي مقدمتها خدمة الصرف الصحي، متسائلًا: "كيف يمكن التخطيط لبناء مدينة سياحية عصرية وحديثة دون توافر هذه المرافق الضرورية؟".

ولفت النائب إلى أن العديد من العزب والتوابع والمناطق التابعة لمدينة القناطر الخيرية تفتقر إلى خدمات الصرف الصحي، ولا توجد خطط متوقعة لتوصيل هذه الخدمة إليها في الأمد القريب، نظرًا لعدم إدراج تلك العزب ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وأوضح أن مسؤولية توصيل هذه الخدمة إلى تلك العزب يجب أن تقع على عاتق الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وضرب النائب أمثلة بهذه العزب، ومنها: "عزبة مسلم، وعزبة الأهالي، وعزبة دار الكتب، وجزيرتا الشعير القبلية والبحرية، وعزبة السجن، وعزبة الرملاية دروه، وغيرها من العزب التابعة لمدينة القناطر الخيرية، والتي يسكنها آلاف المواطنين.

وأضاف أن هذه المناطق تتداخل جغرافيًا وسكانيًا بصورة كبيرة مع مدينة القناطر الخيرية السياحية، وتمتلك واجهة سياحية متميزة للغاية، حيث تطل أغلبها على نهر النيل ومعالم القناطر الخيرية، بما تضمه من حدائق أثرية وغيرها من المعالم.

كما تضم هذه المناطق آلاف المشاتل المتخصصة في زراعة أشهر أنواع الورود والنباتات العطرية، والتي يتم تصدير إنتاجها إلى الخارج، بما يمثل مصدرًا للنقد الأجنبي، فضلًا عن تمتعها بطبيعة تاريخية، مثل عزبة دار الكتب التي تعود إلى عصر محمد علي الكبير، وكانت تُسمى "الكتب خانة".

وأكد أن عدم توصيل خدمة الصرف الصحي يعرقل ويحول دون تنفيذ مخططات تطوير المدينة سياحيًا وأثريًا واقتصاديًا، ويحرمها من فرص تنموية واقتصادية هائلة يمكن أن تعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

واختتم النائب اقتراحه البرلماني بطلب إحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشته، وبحث سبل توفير الاعتمادات اللازمة لتوصيل خدمة الصرف الصحي إلى العزب والمناطق المحرومة التابعة لمدينة القناطر الخيرية.