منتخب مصر لناشئات السلة 3×3 ينهي مشواره في أولمبياد الشباب بالمركز الرابع

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أنهى منتخب مصر للناشئات لكرة السلة 3×3 مشاركته في دورة الألعاب الأوليمبية للشباب «داكار 2026» بالمركز الرابع، عقب خسارته أمام نظيره السنغالي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وخسر المنتخب المصري أمام السنغال بنتيجة 18-17، ليضيع فرصة التتويج بالميدالية البرونزية، ويكتفي بالمركز الرابع في منافسات البطولة.

وكان منتخب مصر قد ودع المنافسة على الميدالية الذهبية بعد خسارته أمام بولندا بنتيجة 19-14 في الدور نصف النهائي، قبل أن يخسر مواجهة تحديد المركز الثالث.

وضمت قائمة المنتخب المصري أربع لاعبات، هن هانيا ناصر وجودي وليد وليلة حسام ومريم حازم، تحت قيادة المدير الفني محمد يونس.

وكان المنتخب قد حقق فوزًا مهمًا على كينيا في الدور ربع النهائي، ليحجز مقعده في نصف النهائي ويحقق إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى المربع الذهبي للمنافسات.