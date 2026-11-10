 مؤشر إس أند بي 500 يسجل أكبر مكاسب له منذ أبريل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مؤشر إس أند بي 500 يسجل أكبر مكاسب له منذ أبريل


نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 3:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 3:21 ص

 سجل مؤشر ستاندارد آند بورز "إس أند بي 500" أكبر مكاسب له منذ أبريل/نيسان ، جراء انخفاض أسعار النفط، ليستعيد جزءاً من خسائره في الأسبوع الماضي.


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