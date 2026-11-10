مؤشر إس أند بي 500 يسجل أكبر مكاسب له منذ أبريل

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سجل مؤشر ستاندارد آند بورز "إس أند بي 500" أكبر مكاسب له منذ أبريل/نيسان ، جراء انخفاض أسعار النفط، ليستعيد جزءاً من خسائره في الأسبوع الماضي.