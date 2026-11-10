رئيس المصري الديمقراطي الاجتماعي: وزير النقل ورئيس السكة الحديد يتحملان المسئولية السياسية لحادث العياط

قال أحمد فوزي، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، ومحمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، يتحملان المسئولية السياسية عن حادث تصادم قطارين في العياط بالجيزة، مؤكدًا أن تكرار حوادث القطارات على مدار الحكومات المتعاقبة يستوجب محاسبة المسئولين عن إدارة هذا المرفق.

وأضاف "فوزي" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، اليوم الاثنين، أن أزمة حوادث القطارات مستمرة منذ سنوات طويلة، قائلًا: "أنا أوعى على موضوع حوادث القطارات دي من أيام ما كنت طالب في كلية الحقوق، وبنتي حاليًا طالبة في الجامعة، وقربت أطلع على المعاش، ونفس الأمور، إحنا بندير حوادث القطارات بالطريقة دي في كل الحكومات المتعاقبة".

وتابع أن تكرار الحوادث وسقوط الضحايا يطرح تساؤلات بشأن المسئولية السياسية، مشيرًا إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ترصد تكرار الحوادث خلال عام 2025.

وشدد على ضرورة تطبيق فقه الأولويات في الإنفاق الحكومي، منتقدًا التوسع في الاقتراض لتمويل مشروعات النقل، في الوقت الذي تحتاج فيه المرافق الأساسية إلى مزيد من الاهتمام، قائلًا: "إحنا عندنا أزمة مع الحكومة إنها لا ترى بعينها أن فيه مواطنين فقراء كل همهم حاجات بسيطة؛ تفتح الحنفية تجد مياه نظيفة، رغيف عيش، كرسي في مدرسة، تروح شغلها ولا تموت".

وأشار إلى أن تطوير المونوريل ومشروعات النقل الحديثة أمر جيد، لكن الأولوية يجب أن تكون لتطوير السكك الحديدية والطرق التي يعتمد عليها المواطنون يوميًا.

وأكد على ضرورة عدم الاستهانة بأرواح المواطنين، قائلًا: "لا أحد خارج المسئولية"، مشيرًا إلى أن نوابًا بالبرلمان أثاروا أكثر من مرة ملاحظات بشأن أداء وزارة النقل.

وأمرت النيابة العامة بحبس مراقب محطة الرقة وناظر المحطة احتياطيًا على ذمة التحقيقات في حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة، الذي أسفر عن 7 وفيات و125 مصابًا، بعد ثبوت تقاعسهما عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بالإشارات، فضلًا عن تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات لإخفاء أدلة تقصيره، كما كشفت الفحوص الفنية عن قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها، أنه إلحاقًا ببيانها السابق بشأن الحادث، أمر النائب العام بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، لفحص منظومة العمل بهيئة السكك الحديدية، والوقوف على الاشتراطات المنظمة للتشغيل، وعوامل الأمان والمراقبة، وكفاءة المعدات والعنصر البشري ومنظومة الإشارات، إلى جانب تقييم أعمال التطوير التي أُجريت ومدى فاعليتها في منع وقوع الحوادث.

وباستجواب مراقب المحطة وناظرها، أقرا بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم "ط 10"، كما تبين تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات بهدف إخفاء دليل تقصيره.