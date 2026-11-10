توسك ونافروتسكي يشاركان في تأبين ضحايا إطلاق النار الجماعي في كراكوف

في مشهد نادر للوحدة في ظل الانقسام السياسي العميق الذي تشهده بولندا، شارك كل من رئيس الوزراء دونالد توسك والرئيس كارول نافروتسكي، الاثنين، في مراسم تأبين ضحايا هجوم إطلاق النار من سيارة متحركة، الذي وقع السبت في مدينة كراكوف.

وكان توسك قد نشر أيضا دعوة للمشاركة في مراسم التأبين، وكتب على منصة إكس: "دعونا نكون جميعا معا في كراكوف اليوم في الساعة الثامنة مساء!". ويخوض أقوى شخصيتين سياسيتين في بولندا حاليا صراعا حادا بشأن المحكمة الدستورية.

بل إن الخصمين اللدودين أضاءا الشموع معا في موقع الهجوم، الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص. ولا يزال 15 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات، بعضهم في حالة تهدد حياتهم.

وتجمع عدد كبير من الأشخاص في وسط المدينة للمشاركة في وقفة تأبينية جماعية حدادا على ضحايا هجوم إطلاق النار الذي وقع السبت.

وكان عمدة المدينة، لوكاش جيبالا، قد دعا المواطنين إلى تنظيم "مسيرة صامتة" تخليدا لذكرى الضحايا. وحتى قبل بدء الوقفة التأبينية الرسمية، أضاء كثيرون الشموع في موقع الجريمة، ووضعوا الزهور والبطاقات التي تحمل رسائل التعزية والمواساة.

وأطلق منفذ الهجوم / 24 عاما / النار من سيارة متحركة. وأصيب ونُقل إلى المستشفى، لكنه توفي هناك، الاثنين. وعُثر لاحقا على جثث والده ووالدته وشقيقته داخل مبنى سكني في بلدة أوستروفيتس شفينتوكرجيسكي الصغيرة. ويُعتقد أنه أطلق النار عليهم وأرداهم قتلى.

وقال وزير الداخلية مارتشين كيرفينسكي إن الدافع وراء الهجوم لا يزال غير واضح، لكن النتائج الأولية أشارت إلى أن المشتبه به كان يتبنى "آراء متطرفة للغاية"، وكان مفتونا بأيديولوجية اليمين المتطرف.

وكان الادعاء العام البولندي قد صنف حادث إطلاق النار الجماعي جريمة إرهابية، نظرا إلى خطورة الجريمة.

وقال إريك ستاسييلاك، المدعي العام في كراكوف، لوكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي)، إن التحقيقات بشأن دوافع منفذ الهجوم والارتباطات المحتملة له ستستمر رغم وفاة المشتبه به.