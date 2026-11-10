 مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في جريمة قتل محتملة على متن سفينة سياحية انطلقت من تكساس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في جريمة قتل محتملة على متن سفينة سياحية انطلقت من تكساس


نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 4:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 4:40 ص

 أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي " إف بي آي" في بيان له اليوم الاثنين،  أنه يحقق في "جريمة قتل مشتبه بها" على متن سفينة سياحية عادت إلى الميناء بعد انطلاقها من جالفستون بولاية تكساس.

ولم يكشف المكتب عن مزيد من التفاصيل، مكتفيًا باإشارة إلى أن التحقيقات  لا تزال جارية.

ومن جانبها ، قالت الشركة المشغّلة لسفينة "إم إس سي سيسكيب" إن السفينة استأنفت رحلتها وغادرت جالفستون اعتبارًا من بعد ظهر اليوم الاثنين.

وقالت ناتاشا فرنانديز، المتحدثة باسم شركة "إم إس سي كروز"، في بيان: "عند إبلاغنا بحادث يتعلق بأحد الضيوف على متن سفينتنا، صدرت لنا تعليمات من السلطات بالعودة إلى ميناء جالفستون".

 وأضافت أن الشركة تتعاون مع السلطات وتقدّم الدعم اللازم للمتضررين.


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