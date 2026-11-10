روسيا: مقتل شخصين في بيلجورود جراء هجوم بمسيرة أوكرانية

قتل شخصان في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في منطقة بيلجورود الحدودية الروسية اليوم الاثنين، حسبما قالت السلطات المحلية.

وقال مقر الدفاع المدني الإقليمي إن طائرة مسيرة هاجمت سيارة في منطقة بوريسوفكا، مما أسفر عن مقتل رجلين كانا بداخلها.

ولا يمكن التحقق من الرواية بشكل مستقل.

وتشن روسيا حربا مدمرة ضد أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات ونصف. وردت أوكرانيا بضربات بطائرات مسيرة وصلت إلى عمق الأراضي الروسية.

وتعد بيلجورود من بين المناطق الروسية الأكثر تضررا من الحرب. ومع ذلك، فإن الخسائر في صفوف المدنيين والدمار لا يزال أكبر بكثير في أوكرانيا منه في روسيا.