الحوثيون: إسقاط طائرة استطلاع سعودية في أجواء الجوف

أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن اليوم الاثنين، إسقاط طائرة استطلاع مسلحة سعودية من طراز "سي اتش -4" في أجواء محافظة الجوف، شمالي البلاد.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان، إن قواتهم أسقطت الطائرة أثناء قيامها بما وصفه بـ"أعمال عدائية" في أجواء المحافظة، باستخدام سلاح مناسب.

وأضاف أن الطائرة التي تم إسقاطها هي الرابعة من النوع ذاته منذ بدء التصعيد العسكري.

وفي سياق متصل، اتهم سريع الطيران الحربي السعودي بشن 103 غارات جوية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، استهدفت ما وصفها بالأعيان المدنية في محافظات مأرب وصعدة والحديدة وتعز ولحج والجوف.

وقال إن الغارات "نُفذت بطائرات من طرازي "اف - 15" و"تايفون"، انطلقت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، دون تحديد أعدادهم.

وأشار إلى أن إجمالي الغارات الجوية والصواريخ التي قال إن السعودية نفذتها على اليمن منذ بدء التصعيد بلغ 4563.

وفي المقابل، أعلن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية، تدمير ثلاثة مواقع قال إنها تابعة لجماعة الحوثيين، تشمل مصنعاً لتجميع وإنتاج مكونات الصواريخ الباليستية، ومصنعاً كيميائياً لخلط وإنتاج وقودها الصلب، ومعمل إلكترونيات لتجميع أنظمتها الإلكترونية.