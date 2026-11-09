ترامب يبدي انفتاحا للحوار مع الديمقراطيين بشأن الهجرة عقب الانتخابات النصفية

قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، ماركواين مولين، اليوم الإثنين، إنه لم يناقش بعد مع الرئيس دونالد ترامب أي تغييرات ملموسة في سياسات الهجرة عقب انتخابات التجديد النصفي، في وقت يخفف فيه الرئيس من حدة نبرته بشأن ترحيل المهاجرين ويبدي انفتاحه للعمل مع الديمقراطيين حول هذه القضية.

وفي حديثه للصحفيين على هامش مؤتمر عُقد بالقرب من العاصمة واشنطن، أكد مولين أيضا معارضته الشديدة لأي عفو عام عن الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني —وهو خط أحمر طالما تمسك به الجمهوريون، وكان سببا رئيسا في تعقيد ملف الهجرة واستعصائه على الحل.

وسلطت الانتخابات النصفية الضوء على استياء الناخبين من إجراءات الإدارة المتشددة في إنفاذ قوانين الهجرة، ومنذ ذلك الحين لم يكتف ترامب بالإعراب عن إمكانية التعاون مع الديمقراطيين، بل صرح أيضا خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" أمس الأحد بأن سياسة الترحيل التي انتجتها إدارته كانت صارمة للغاية بالنسبة للناخبين.

وجدد مولين اليوم الإثنين تأكيد استعداد ترامب للعمل مع الديمقراطيين في هذا الملف.

وأوضح مولين، الذي شغل سابقا منصب عضو في مجلسي الشيوخ والنواب قبل أن يتولى وزارة الأمن الداخلي في إدارة ترامب في وقت سابق من هذا العام، أنه تلقى اتصالات عقب الانتخابات من برلمانيين ديمقراطيين سبق له العمل معهم في الكونجرس بشأن قضايا تحظى بتوافق الحزبين.

وقال مولين خلال إيجاز صحفي: "أطلعتُ الرئيس على ورود هذه الاتصالات، وقال لي الرئيس: (دعنا نبدأ العمل معهم، ثم نلتقيِ في مرحلة ما). هذا هو حدود ما دار من نقاش، ولم نجرِ أي محادثات تتناول السياسات بالتفصيل بعد".

يُذكر أن ترامب قام عقب الانتخابات بترقية ستيفن ميلر —الذي وضع خطة حملة التضييق على الهجرة— ليكون كبيرا لموظفي البيت الأبيض، مما يطرح تساؤلات حول شكل التعاون المحتمل مع الديمقراطيين طالما استمر الاستمرار في تشديد إجراءات الإنفاذ.

وكان مولين قد وصف ميلر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي بأنه " خيار ممتاز".