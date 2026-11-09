أرسنال وأتلتيكو مدريد يخططان لصفقة تبادلية ضخمة بطلها جوليان ألفاريز

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كشفت تقارير صحفية بريطانية عن وجود اتفاق محتمل بين أرسنال الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، لإبرام صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، يتصدرها المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، توصل الناديان إلى اتفاق بشأن انتقال مارتين زوبيميندي، لاعب أرسنال، إلى صفوف أتلتيكو مدريد، مقابل انضمام جوليان ألفاريز، مهاجم الفريق الإسباني، إلى النادي اللندني.

وأوضحت الصحيفة أن أرسنال سيدفع مبلغًا ماليًا يقدر بنحو 100 مليون يورو إلى أتلتيكو مدريد، لإتمام الصفقة التبادلية.

وبحسب التفاصيل المالية المتداولة، تبلغ قيمة انتقال زوبيميندي إلى أتلتيكو مدريد نحو 60 مليون يورو، بينما تصل القيمة المقدرة لصفقة انتقال ألفاريز إلى أرسنال إلى 160 مليون يورو.

وكان جوليان ألفاريز قريبًا من الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن إدارة أتلتيكو مدريد رفضت التفريط في خدماته لصالح النادي الكتالوني.