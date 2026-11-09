تقارير: فينيسيوس مهدد بفقدان مكانه في تشكيل ريال مدريد رغم ثقة مورينيو

بات مستقبل البرازيلي فينيسيوس جونيور في التشكيلة الأساسية لريال مدريد محل تساؤلات، في ظل التطورات الأخيرة داخل الفريق الملكي، رغم استمرار حصوله على ثقة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، بحسب ما ذكرته صحيفة «آس» الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أن غياب فينيسيوس عن مباريات ريال مدريد الأخيرة منح الجهاز الفني فرصة لتجربة حلول هجومية مختلفة، نجحت في تقديم مستويات لافتة، وهو ما زاد من حدة المنافسة على المراكز الأساسية داخل الفريق.

ويغيب الجناح البرازيلي عن صفوف ريال مدريد بسبب عقوبة الإيقاف لمدة 4 مباريات، عقب طرده في مواجهة فياريال ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

واستغل الفريق الملكي فترة غياب نجمه البرازيلي بصورة مثالية، بعدما حقق سلسلة من النتائج الإيجابية والانتصارات المتتالية تحت قيادة مورينيو، وكان آخرها الفوز على فالنسيا بثلاثة أهداف دون رد.

وشهدت المباريات الأخيرة تألق الإنجليزي جود بيلينجهام، بعدما اعتمد عليه مورينيو في مركز صانع الألعاب خلف المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، وهو التوظيف الذي منح ريال مدريد مرونة أكبر في التحولات الهجومية، إلى جانب تحقيق توازن واضح بين الواجبات الدفاعية والهجومية.

ولم تتوقف المنافسة عند بيلينجهام، إذ فرض الإيفواري الشاب يان ديوماندي نفسه ضمن الخيارات الهجومية المتاحة أمام مورينيو، بعدما قدم مستويات مميزة عززت من حظوظه في المنافسة على مكان بالتشكيلة الأساسية.

ورغم هذه المعطيات، أكدت «آس» أن مورينيو لا يزال يؤمن بإمكانات فينيسيوس جونيور، ويثق في قدرته على استعادة مستواه المعهود بمجرد عودته إلى المشاركة، معتبرًا أن اللاعب يمتلك الجودة اللازمة لاستعادة مكانته داخل الفريق.

وتزداد الضغوط على النجم البرازيلي في ظل تراجع مردوده التهديفي خلال الموسم الحالي، إذ اكتفى بتسجيل هدف واحد وصناعة 3 أهداف خلال 12 مباراة خاضها بقميص ريال مدريد.

وبذلك، يجد فينيسيوس نفسه أمام تحدٍ جديد لإثبات أحقيته بالعودة إلى التشكيلة الأساسية، في ظل ارتفاع مستوى المنافسة داخل الفريق، رغم أن ثقة مورينيو قد تمنحه فرصة جديدة لاستعادة دوره المؤثر مع النادي الملكي.