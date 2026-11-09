زد يضرب سمنود بخماسية ويتأهل إلى دور الـ16 بكأس مصر

حجز فريق زد إف سي مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعدما حقق فوزًا عريضًا على سمنود بنتيجة 5-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ32 من نسخة موسم 2026-2027.

واحتضن ملعب بترو سبورت اللقاء، الذي فرض خلاله زد سيطرته مبكرًا، ونجح في تسجيل أربعة أهداف خلال الشوط الأول.

وبدأت خماسية زد عن طريق وليد فرج، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة مستفيدًا من تمريرة عبد الرحمن البانوبي، قبل أن يضيف الأخير الهدف الثاني في الدقيقة 18، بعد صناعة من رأفت خليل.

وواصل زد تفوقه، ليعزز محمود أوكا النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 23، بتمريرة من ماجد هاني، ثم أضاف عبد الرحمن جودة الهدف الرابع في الدقيقة 30، بعد تمريرة حاسمة من عبد الرحمن البانوبي.

وفي الشوط الثاني، تمكن رشيد شواهنة من تسجيل هدف سمنود الوحيد في الدقيقة 66، قبل أن يختتم رشيد أحمد خماسية زد في الدقيقة 86، مستفيدًا من تمريرة ماجد هاني.

وبهذا الانتصار، تأهل زد إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، فيما ودع سمنود منافسات البطولة من دور الـ32.