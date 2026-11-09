أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، عدم وجود أي اتفاق أو خطة لنشر قوات سورية في اليمن، مشددًا على أن دمشق لا تعتزم تنفيذ أي انتشار عسكري خارج حدودها في المرحلة المقبلة.

وقال الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، في ختام أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، إن سوريا لا تنشر قوات في اليمن، ولا توجد خطط قريبة بهذا الشأن، مؤكدًا أن أي تحرك عسكري سوري خارج الحدود سيُعلن عنه بوضوح، ولن يُنفذ بصورة سرية.

وفيما يتعلق بالعلاقات السورية السعودية، أوضح وزير الخارجية السوري أن الاتفاقية العسكرية الموقعة مع المملكة العربية السعودية تركز على إعادة بناء المؤسسة العسكرية السورية، ولا تتضمن اتفاقًا بشأن نشر قوات سورية في اليمن.

وجدد الشيباني، دعم بلاده للحكومة الشرعية اليمنية، معربًا عن أمله في استعادة اليمن استقراره، كما أدان تهديدات جماعة الحوثي ضد السعودية، مؤكدًا تضامن دمشق مع الرياض في مواجهة التحديات الأمنية.

- تنسيق سوري أردني لمعالجة أحداث درعا

وعلى صعيد العلاقات السورية الأردنية، وصف الشيباني العلاقات بين البلدين بأنها في أفضل مستوياتها منذ عقود، مشيرًا إلى وجود تفاهم وانفتاح من الجانب الأردني لمعالجة الأحداث التي شهدتها محافظة درعا بصورة سريعة وحاسمة.

وكشف عن تشكيل لجنة أمنية وفنية مشتركة لتقصي الحقائق والتحقيق في ملابسات الأحداث، والوقوف على تفاصيل ما جرى، مؤكدًا أن العمل جارٍ لمعالجة الأضرار وتعويض الضحايا الأبرياء الذين سقطوا جراء الاستهداف في المحافظة.