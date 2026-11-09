التلفزيون الإيراني: استهداف 11 ناقلة غير قانونية خلال الـ10 أيام الماضية

أفادت وكالة «مؤسسة الإذاعة والتلفزيون» الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت 11 ناقلة نفط، وصفتها بأنها «مخالفة»، خلال الأيام العشرة الماضية.

وبحسب موقع «إيران إنترناشيونال»، أشارت الوكالة إلى أن 4 ناقلات نفط عملاقة لم تتمكن من استكمال عبورها من مضيق هرمز، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت إيران، الأحد، أن أربع ناقلات نفط انفجرت واشتعلت فيها النيران في مضيق هرمز، متهمة إياها بـ«مخالفة» مسارات الملاحة التي تفرضها طهران.

وقالت الوحدة البحرية في جهاز «الحرس الثوري» الإيراني إن الحرائق اندلعت «منذ الساعات الأولى من فجر الأحد»، وإن دخانها «غطى سماء المضيق». وعزت الحوادث إلى إطفاء الناقلات أنظمة الملاحة والتعريف.

وبدأت الوحدة بالإعلان عن ناقلتين، إحداهما شرق المضيق والأخرى داخله، قالت إنهما اصطدمتا بلغمين بحريين «وتندلع فيهما حاليًا نيران شديدة للغاية». ثم أعلنت إصابة ناقلة ثالثة، وبثت مقطعًا مصورًا قالت إنه يوثق انفجارها.

وفي وقت لاحق، من مساء الأحد، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن بحرية الجيش النظامي، قولها ⁠إن ناقلة نفط اشتعلت بها ⁠النيران بعد اصطدامها ⁠بلغم بحري شرقي مضيق هرمز، مشيرة إلى أنها «ارتكبت مخالفة للمسارات».

واتهمت الناقلتين الأوليين بارتكاب «مخالفات متعددة»، وبإيقاف أنظمة الملاحة وتحديد الموقع «بقصد العبور من المسار غير المصرح به». ولم تكشف البيانات الإيرانية أسماء الناقلات أو أعلامها أو وجهاتها، ولا مصير أطقمها أو حجم الأضرار.

ورفع «الحرس الثوري» سقف التهديد. وقال متحدث باسمه حسین محبي إن المضيق «تحت سيطرتنا بالكامل»، وإن أي سفينة مخالفة «لا مصير لها سوى الاصطدام بالألغام السائبة» في المنطقة عالية الخطورة. وحذّر من أن السفن المتعاونة مع الولايات المتحدة ستلقى المصير نفسه إذا دخلتها.

ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من عدد الناقلات المتضررة أو ملابسات إصابتها. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت مؤخرًا إزالة جميع الألغام من الممر.